Josep Pedrerol se despide de 'Jugones' tras 13 años antes del último 'Chiringuito' en Atresmedia

Lunes de resaca emocional en la televisión deportiva. En mitad de la cobertura especial por la victoria de la Selección Española en el Mundial 2026, laSexta ha vivido un momento histórico: Josep Pedrerol ha presentado este 20 de julio su último 'Jugones' tras anunciar su salida de Atresmedia "de mutuo acuerdo" después de más de una década al frente de los deportes del grupo.

"Han sido 13 años fantásticos, un auténtico lujo"

El comunicador ha arrancado la emisión con unas palabras directas a su audiencia: “Hoy es mi último 'Jugones', el último después de 13 años, el último después de más de 3.000 programas que han dado para mucho, para todo”.

Tras repasar en vídeo sus mejores momentos, exclusivas y los instantes más icónicos de su trayectoria en la cadena, el presentador no ha podido ocultar la emoción antes de dar paso a la pausa publicitaria. A la vuelta, todo el equipo del programa ha irrumpido en el plató para arropar a su director en el último tramo de la emisión.

“A los que están aquí y a los que están detrás de las cámaras, técnicos, en el control... ha sido un auténtico lujo. Empezamos con miedos y dudas, pero al final hemos conseguido hacer un programa maravilloso. Lo más bonito es que os sintáis y nos sintamos orgullosos de lo que hemos conseguido”, ha confesado Pedrerol visiblemente arropado.

Esta noche, la traca final en 'El Chiringuito'

Aunque el formato de mediodía continuará este martes con un nuevo rumbo, el adiós definitivo de Pedrerol a San Sebastián de los Reyes se consumará en el late night. “Esta noche, el último 'Chiringuito' de Atresmedia... mañana sigue 'Jugones'... ¡Adiós, Jugones!”, ha dicho a modo de cierre.

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Con esta despedida en laSexta, todas las miradas se posan ahora en la emisión nocturna de 'El Chiringuito de Jugones' en Mega, donde el periodista y sus colaboradores habituales pondrán el broche de oro definitivo a su larga y exitosa etapa en el grupo audiovisual.