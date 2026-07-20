'Drag Race España' ya tiene fecha para su sexta edición en atresplayer tras batir récords de audiencia con su quinta temporada

El taller más famoso de la televisión vuelve a abrir sus puertas. Tras consagrarse como un auténtico fenómeno global y firmar la temporada más vista y mejor valorada de su historia, 'Drag Race España' regresará a atresplayer el próximo mes de septiembre con el estreno de su sexta edición.

El espacio producido por Atresmedia y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios promete volver por todo lo alto. Supremme de Luxe repetirá al frente del formato acompañada en el jurado por el trinomio inseparable formado por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. Sin embargo, la gran novedad de este curso llegará en la competición: la plataforma ya avanza giros de mecánica inéditos y sorpresas inesperadas que cambiarán por completo el destino de las concursantes.

Un casting renovado para alzarse con la corona y 50.000 euros

Una nueva promo de reinas recogerá el testigo de las cinco generaciones anteriores para luchar por el título de Superestrella Drag Española. Para lograr la ansiada corona y el premio final de 50.000 euros, las participantes deberán enfrentarse cada semana a los icónicos mini y maxi retos de fotografía, baile, actuación y canto, culminando en la gran pasarela semanal antes de someterse al veredicto del jurado.

La franquicia de mayor éxito internacional en la plataforma

El regreso de 'Drag Race España' responde al incontestable éxito cosechado en su anterior etapa. La quinta temporada no solo logró el mejor arranque histórico de la franquicia en atresplayer, sino que su Meet The Queens se convirtió en el más visto de la historia del formato en España, consolidándose como una de las adaptaciones internacionales mejor valoradas del universo ideado por RuPaul a nivel global.

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Con una comunidad de seguidores plenamente fidelizada que abarrota salas cada domingo para seguir los episodios, el formato calienta motores para transformar de nuevo las noches de domingo a partir de septiembre.