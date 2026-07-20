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DAZN reacciona a la brutal agresión del argentino Paredes a Eric y Gavi tras perder el mundial: "Lamentable y vergonzoso"

El centrocampista de Argentina perdió los papeles después de caer ante España en la final del Mundial 2026 y la plataforma no dudó en cargar contra su actitud.

Paredes agrede a Gavi

Paredes agrede a Gavi / EFE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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La final del Mundial 2026 no terminó solo con la celebración de España tras conquistar su segunda estrella. Después del pitido final ante Argentina, Leandro Paredes protagonizó una de las imágenes más tensas de la noche al encararse con varios jugadores españoles y agredir a Eric García y Gavi en pleno césped, en una reacción que obligó a intervenir a compañeros y miembros del cuerpo técnico argentino. 

La secuencia no tardó en circular por redes sociales y la plataforma DAZN reaccionó con un mensaje muy contundente desde su cuenta oficial. “¡ES LAMENTABLE! ¡ES UNA VERGÜENZA! LA REACCIÓN DE PAREDES TRAS PERDER EL MUNDIAL”, publicó la plataforma junto al vídeo del momento, que acumuló rápidamente comentarios de aficionados indignados por la actitud del futbolista argentino. 

La acción llegó después de una final muy tensa, marcada por la dureza de Argentina y por una prórroga decisiva para la Selección. España se impuso por 1-0 gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106, en un partido disputado en el New York New Jersey Stadium que dejó a la vigente campeona sin revalidar el título. 

Paredes agrede a Gavi

Paredes agrede a Gavi / EFE

Paredes ya había rozado la expulsión

El episodio final no fue un hecho aislado dentro del partido de Paredes. El centrocampista argentino entró desde el banquillo, vio una amarilla pocos minutos después y ya había estado cerca de ser expulsado antes de la prórroga por varias acciones al límite. Tras la derrota, su frustración acabó explotando en una escena que ensombreció el cierre del torneo para Argentina. 

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Lionel Scaloni y varios jugadores argentinos tuvieron que sujetar a Paredes para evitar que la situación fuera a más. La imagen contrastó con la celebración de los internacionales españoles, que acababan de completar una generación histórica tras ganar la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, repitiendo el doblete que España logró entre 2008 y 2010.

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