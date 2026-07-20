Aunque no la vieras en La 1, Melody también actuó en Nueva York por la final del mundial: así fue su aparición sorpresa en televisión

La final del Mundial 2026 también tuvo acento español fuera de la señal de La 1. Aunque los espectadores de TVE no pudieron verla dentro de la retransmisión principal, Melody actuó en Nueva York como una de las invitadas de 'Celebrando el Mundial: La Final', el especial que Telemundo emitió este domingo antes del partido entre España y Argentina.

El programa formaba parte del gran despliegue de Telemundo para cerrar el torneo en Estados Unidos. La cadena ofreció un especial de dos horas en directo desde el área de Nueva York/Nueva Jersey, con música, invitados y contenidos ligados a la final del Mundial. La emisión estuvo presentada por Clovis Nienow, Lindsay Casinelli y Lourdes Stephen y pudo verse también en Peacock. Melody compartió cartel con otros artistas internacionales como Gente de Zona, KANE, María Becerra, Olga Tañón y Yami Safdie, además de una aparición especial de Howie Dorough, integrante de Backstreet Boys.

La cantante sevillana interpretó 'Esa Diva', la canción con la que representó a España en Eurovisión 2025. Su actuación llegó en una jornada especialmente simbólica para el público español, con la Selección disputando la final del Mundial y con la artista llevando de nuevo al escenario uno de los temas más reconocibles de su última etapa musical.

¿Por qué no se vio en La 1?

La aparición de Melody no formó parte de la señal internacional del partido ni del espectáculo central ofrecido durante la final, sino de un contenido propio de Telemundo. Por eso, su actuación quedó fuera de la retransmisión de La 1 y pasó más desapercibida para buena parte de los espectadores en España. Telemundo fue la cadena con los derechos en español del Mundial 2026 en Estados Unidos y Puerto Rico, con una cobertura que incluyó todos los partidos del torneo y programación especial alrededor de la cita.

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La actuación en Nueva York supone una nueva ventana internacional para Melody tras su paso por Eurovisión. La artista, que convirtió 'Esa Diva' en su carta de presentación europea en 2025, volvió a defender el tema en un contexto muy distinto: una celebración mundialista dirigida al público latino y emitida antes de una final con España como gran protagonista.