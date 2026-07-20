Domingo 19 de julio 2026
Audiencias TV ayer: La 1 barre en un día histórico con un arrollador 45,5% y deja a Antena 3 y Telecinco en mínimos históricos desde su nacimiento
El postpartido lo borda con un estratosférico 70% y el especial de 'Estudio Estadio' coge el testigo luego superando el 50%
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina en la que la Selección ha acabado logrando su segunda estrella ha rebasado todas las previsiones en audiencias y le regala un día histórico a La 1 de TVE, que firma un enorme 45,5% de cuota de pantalla en el día de ayer.
Cifras espectaculares más propias de otra época que han reventado audímetros y que han llevado a Antena 3 y Telecinco a marcar el peor día de su historia desde que existen registros de audiencias. La cadena de Atresmedia se desploma hasta un 5,7%, pero conserva la segunda posición que lleva ocupando desde que comenzó el Mundial. Por su parte, Telecinco ha ido encadenando mínimos históricos durante este evento deportivo y anoche tocó nuevo suelo, que ahora se sitúa en un 3,7%.
Además de los impresionantes 75,1% y 77,6% que cosecharon el partido y la prórroga en TVE, la cadena pública logra los siguientes datos destacados que han contribuido a que su cuota se dispare como antaño:
- PostPartido: 70% y 7.345.000
- Estudio Estadio: 50,3% y 2.855.000
- NY: La finalísima: 37,4% y 3.805.000
PRIME TIME
La 1
Fútbol: Final del Mundial 2026: España - Argentina: 75,1% y 13.396.000
Prórroga: Final del Mundial 2026: España - Argentina: 77,6% y 14.425.000
Antena 3
Una nueva vida: 1,8% y 322.000
Telecinco
Cine 5 estrellas: West side story: 0,4% y 76.000
laSexta
Anatomía de...: 0,4% y 74.000 / 0,6% y 103.000 / 0,2% y 30.000
Cuatro
Cuarto Milenio: 0,4% y 78.000 / 0,3% y 53.000
La 2
Imprescindibles: 0,5% y 91.000
Me meto en un jardín: 0,3% y 64.000 / 0,2% y 30.000
LATE NIGHT
La 1
NY: La finalísima: 70% y 7.345.000
Estudio Estadio: 50,3% y 2.855.000
Fin de semana 24h: 30,6% y 983.000
Cuatro
Cuarto Milenio: 2,3% y 167.000
Telecinco
Planeta Calleja: 2,1% y 122.000
Antena 3
Una nueva vida: 1,5% y 98.000
laSexta
Anatomía de...: 0,5% y 40.000
TARDE
La 1
Teledeporte: Directo al Mundial: 14,3% y 1.331.000
Tour de Francia: 14,1% y 1.289.000
Ojalá la segunda: 14,4% y 1.233.000
NY: La finalísima: 37,4% y 3.085.000
Antena 3
Multicine: Ansia de vivir: 11,5% y 1.049.000
Multicine 2: Amor a tu medida: 8,6% y 730.000
Multicine 3: Un pincel enamorado: 4,4% y 463.000
Telecinco
El show de Paz: 6,2% y 564.000
Fiesta: 7,1% y 685.000
Cuatro
Home Cinema: Superviviente: 7,6% y 695.000
Home Cinema 2: Ahora me ves 2: 5,7% y 501.000
laSexta
Cine: La tapadera: 4,8% y 430.000
Cine 2: Cellular: 4% y 353.000
La 2
Saber y ganar fin de semana: / 4,3% y 398.000
Grandes Documentales: 2,8% y 245.000
Arqueología 3.0: 2,3% y 207.000
De tapas por España: 1,8% y 190.000
La gran aventura de la lengua española: 0,6% y 92.000
RÁNKING
Diario: La 1 (45,5%), Antena 3 (5,7%), Telecinco (3,7%), Cuatro (3,5%), La 2 (2,7%), laSexta (2,4%).
Mes: La 1 (21,6%), Antena 3 (11%), Telecinco (6,7%), Cuatro (5,4%), laSexta (4,6%), La 2 (3,5%).
*En elaboración.
- Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
- Una reportera de 'D Corazón' sufre para frenar a la abuela de Lamine Yamal por saltarse las normas de TVE
- La cadena holandesa Zeeman echa marcha atrás en España: anuncia un ERE y el cierre de 13 tiendas
- Yolanda Díaz claudica del liderazgo de Sumar en el Gobierno y se vuelca en su búsqueda de apoyos para la OIT
- El juez Peinado está haciendo méritos para pasarse a la política
- Podría ser el emprendedor más joven de la historia: monta un negocio de venta de huevos con solo 6 años
- Llegan las lluvias a Catalunya en una leve tregua de calor: apunta a ser el verano más cálido desde 1950
- Federico (94 años), último habitante de una aldea asturiana: 'Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad