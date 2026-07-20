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Domingo 19 de julio 2026

Audiencias TV ayer: La 1 barre en un día histórico con un arrollador 45,5% y deja a Antena 3 y Telecinco en mínimos históricos desde su nacimiento

El postpartido lo borda con un estratosférico 70% y el especial de 'Estudio Estadio' coge el testigo luego superando el 50%

España, campeona del Mundo

España, campeona del Mundo / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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La final del Mundial 2026 entre España y Argentina en la que la Selección ha acabado logrando su segunda estrella ha rebasado todas las previsiones en audiencias y le regala un día histórico a La 1 de TVE, que firma un enorme 45,5% de cuota de pantalla en el día de ayer.

Cifras espectaculares más propias de otra época que han reventado audímetros y que han llevado a Antena 3 y Telecinco a marcar el peor día de su historia desde que existen registros de audiencias. La cadena de Atresmedia se desploma hasta un 5,7%, pero conserva la segunda posición que lleva ocupando desde que comenzó el Mundial. Por su parte, Telecinco ha ido encadenando mínimos históricos durante este evento deportivo y anoche tocó nuevo suelo, que ahora se sitúa en un 3,7%.

Además de los impresionantes 75,1% y 77,6% que cosecharon el partido y la prórroga en TVE, la cadena pública logra los siguientes datos destacados que han contribuido a que su cuota se dispare como antaño:

  • PostPartido: 70% y 7.345.000
  • Estudio Estadio: 50,3% y 2.855.000
  • NY: La finalísima: 37,4% y 3.805.000

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Final del Mundial 2026: España - Argentina: 75,1% y 13.396.000

Prórroga: Final del Mundial 2026: España - Argentina: 77,6% y 14.425.000

Antena 3

Una nueva vida: 1,8% y 322.000

Telecinco

Cine 5 estrellas: West side story: 0,4% y 76.000

laSexta

Anatomía de...: 0,4% y 74.000 / 0,6% y 103.000 / 0,2% y 30.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 0,4% y 78.000 / 0,3% y 53.000

La 2

Imprescindibles: 0,5% y 91.000

Me meto en un jardín: 0,3% y 64.000 / 0,2% y 30.000

LATE NIGHT

La 1

NY: La finalísima: 70% y 7.345.000

Estudio Estadio: 50,3% y 2.855.000

Fin de semana 24h: 30,6% y 983.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 2,3% y 167.000

Telecinco

Planeta Calleja: 2,1% y 122.000

Antena 3

Una nueva vida: 1,5% y 98.000

laSexta

Anatomía de...: 0,5% y 40.000

TARDE

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial: 14,3% y 1.331.000

Tour de Francia: 14,1% y 1.289.000

Ojalá la segunda: 14,4% y 1.233.000

NY: La finalísima: 37,4% y 3.085.000

Antena 3

Multicine: Ansia de vivir: 11,5% y 1.049.000

Multicine 2: Amor a tu medida: 8,6% y 730.000

Multicine 3: Un pincel enamorado: 4,4% y 463.000

Telecinco

El show de Paz: 6,2% y 564.000

Fiesta: 7,1% y 685.000

Cuatro

Home Cinema: Superviviente: 7,6% y 695.000

Home Cinema 2: Ahora me ves 2: 5,7% y 501.000

laSexta

Cine: La tapadera: 4,8% y 430.000

Cine 2: Cellular: 4% y 353.000

La 2

Saber y ganar fin de semana: / 4,3% y 398.000

Grandes Documentales: 2,8% y 245.000

Arqueología 3.0: 2,3% y 207.000

De tapas por España: 1,8% y 190.000

La gran aventura de la lengua española: 0,6% y 92.000

RÁNKING

Diario: La 1 (45,5%), Antena 3 (5,7%), Telecinco (3,7%), Cuatro (3,5%), La 2 (2,7%), laSexta (2,4%).

Mes: La 1 (21,6%), Antena 3 (11%), Telecinco (6,7%), Cuatro (5,4%), laSexta (4,6%), La 2 (3,5%).

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*En elaboración.

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