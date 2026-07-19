'Valle Salvaje', avance semanal: Adriana y Rafael, a un paso de descubrir el oscuro secreto sobre los bebés

La tensión alcanza cotas máximas en 'Valle Salvaje'. La ficción de época de La 1 de TVE, que ha logrado atrapar a la audiencia con su propuesta llena de pasiones, venganzas y secretos familiares, se prepara para vivir una de sus semanas más determinantes. Las mentiras que sostienen la estabilidad de la casa de los Gálvez empiezan a desmoronarse por momentos, y la gran mentira sobre el destino de los bebés está más cerca que nunca de salir a la luz, desatando el pánico entre los culpables.

Adriana y Rafael cercan el secreto mejor guardado

A lo largo de los próximos episodios, la complicidad entre Adriana y Rafael volverá a ser el motor de la historia, pero esta vez no solo por sus sentimientos callados, sino por una investigación que lo cambiará todo. Ambos empezarán a atar cabos tras descubrir una serie de extrañas contradicciones y movimientos sospechosos en los sótanos del palacio.

Con el paso de los días, Adriana y Rafael estrecharán el cerco y se situarán a un paso de destapar la escalofriante verdad sobre el origen y el paradero de los bebés, lo que pondrá sus propias vidas en un peligro extremo si son descubiertos por quienes manejan los hilos.

Victoria mueve ficha y aumenta la paranoia entre los Gálvez

Por otro lado, el nerviosismo se apoderará de los villanos de la trama. Al verse acorralada por los rumores que empiezan a circular por el pueblo, Victoria redoblará sus esfuerzos para mantener el control de la situación. Su paranoia la llevará a cometer errores estratégicos y a desconfiar de sus aliados más cercanos, tensando la cuerda con Gaspar y Julio, quienes temen que todo el pastel quede al descubierto por su culpa.

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Mientras tanto, en las galerías de servicio, los secretos también se pagan caros. Una serie de revelaciones inesperadas alterará la convivencia entre las criadas, obligando a algunas de ellas a tomar decisiones drásticas para proteger su pasado. ¿Lograrán Adriana y Rafael destapar la verdad antes de que sea demasiado tarde?