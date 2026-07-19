Paz Padilla se lanza al corazón para impulsar sus audiencias en Telecinco y recuerda desgarrada a su marido en el sexto aniversario de su muerte

Los datos de audiencia de 'El show de Paz' no están siendo precisamente positivos. El magacín presentado por Paz Padilla en la sobremesa de Telecinco promedió el pasado fin de semana cifras por debajo del 7% de share, lo que ha impulsado a los responsables del espacio producido por Secuoya Contenidos, encabezados por Raúl Prieto, a comenzar a introducir contenidos del corazón este sábado.

"Vamos a repasar la actualidad de los famosos a nuestra manera", explicó la presentadora a la hora de introducir 'El kiosko', la nueva sección protagonizada por personajes conocidos, en la que se emitieron vídeos en clave de humor sobre artistas como Shakira o Chenoa, al más puro estilo del extinto 'Sálvame'.

La cantante mallorquina, que arranca la próxima semana la emisión de la segunda temporada de 'Dog house' en TVE, fue la protagonista de un video que expuso que supuestamente tiene pelos en las axilas, con un debate posterior al respecto entre los colaboradores del programa.

Sin embargo, la primera entrega de esta sección dio un giro radical en sus últimos minutos, al incluir un tema muy delicado y doloroso para Paz Padilla: la dura pérdida de su marido, que falleció tras no superar la enfermedad que padecía. Justo este sábado se cumplía el sexto aniversario de su muerte.

Tanto ella como su hija, Anna Padilla, publicaron un vídeo ese día en sus respectivas redes sociales para rendirle homenaje, que fueron a su vez emitidos en directo en el programa. Paz Padilla no pudo evitar emocionarse y mostrarse desgarrada. "Hoy es 18 de julio y se cumplen seis años desde que Antonio trascendió", comenzó diciendo. "Señalamos mucho los días en los que ellos se van y los vivimos con tortura. Yo he aprendido a no revivir ese día cada vez que se cumple un año más. No podemos darle emoción a una fecha concreta en el calendario. Porque yo le quiero todos los días y le echo de menos todos los días. La emoción la llevo en mi corazón, donde siempre estará él".

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La cómica quiso mostrar sus sentimientos ante los espectadores de su programa y desveló cómo es su vida desde que su marido no está presente de manera física: "Yo lloro todos los días. Porque si no me acuerdo de mi Antonio, lo hago de mi madre o de mi hermano. Son seres queridos que yo he tenido y que me faltan. Y noto su ausencia. Las emociones vienen y se van, así que permito que me atraviesen, me desahogo y mi vida continúa. Esto no se supera nunca, he aprendido a vivir sin ellos… pero no sin su amor, que lo he transformado de otra manera".