'La Promesa', avance semanal: Manuel y Julieta protagonizan y apasionado beso bajo la lluvia

Los seguidores de 'La Promesa' van a tener que agarrarse fuerte a sus asientos esta semana. Tras la gran revolución que ha supuesto la llegada de Máximo, Julio y Tomasa al palacio de los Luján, las tramas de la serie diaria de La 1 de TVE se aceleran drásticamente con giros dramáticos que afectarán tanto a los señores como al servicio. La gran bomba llegará, sin duda, en forma de un esperadísimo y apasionado beso clandestino que promete revolucionar las tardes de la cadena pública.

Pasión bajo la lluvia: Manuel y Julieta se dejan llevar

El momento más álgido de los próximos capítulos estará protagonizado por Manuel y Julieta. Tras semanas intentando frenar lo que sienten, la atracción mutua se volverá completamente insostenible. Julieta no dudará en darle largas a Ciro —quien pretendía pasar la noche con ella—, inventándose una excusa para acudir a una cita a ciegas en la más absoluta oscuridad.

En mitad del jardín, bajo la luz de la luna y una intensa lluvia, Manuel y Julieta se dejarán llevar por sus sentimientos sellando su amor con un beso apasionado que marcará un antes y un después en la ficción.

Un milagro para María Fernández y el caos en el servicio

Por otro lado, la zona del servicio respirará por fin aliviada tras días de auténtica angustia. La hija de María Fernández, que mantenía a todo el palacio en vilo por su preocupante estado de salud, protagonizará un auténtico milagro médico. El doctor Peribáñez confirmará la mejor de las noticias: la pequeña ha empezado a comer y dormir, declarándola oficialmente fuera de peligro. No obstante, la paz durará poco en las cocinas; la actitud de Tomasa, que no cesa en abroncar a sus compañeros, pondrá a Teresa y Cristóbal al límite de sus fuerzas.

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Además, las tramas de poder no descansan en 'La Promesa'. Máximo continuará con su estrategia de tentar a Curro con una suculenta oferta laboral para cuando pase la boda. Una propuesta que, aunque contará con el visto bueno del marqués Alonso, despertará el absoluto rechazo de Ángela y repateará el hígado de Lorenzo, avivando nuevas guerras familiares en el palacio.