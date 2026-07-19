Jordi Cruz responde, implacable, a los ataques de Patricia Conde a 'MasterChef' cuatro años después: "Hizo la tontería más tonta del mundo"

'MasterChef Celebrity' sigue arrastrando las consecuencias de una de sus ediciones más convulsas. Ayer, Jordi Cruz visitó 'A la cara', el espacio de la Cadena SER liderado por Xavier Sardà y Frank Blanco, donde los famosos se enfrentan directamente a las etiquetas y polémicas que les rodean. Como era de esperar, Sardà no dejó pasar la oportunidad de rescatar el espinoso asunto de Patricia Conde, quien en su día acusó al chef de ser un mero "pelele" que repetía lo que le dictaban por el pinganillo.

Cabe recordar que la actriz abandonó el formato de La 1 por la puerta de atrás, denunciando favoritismos, boicots de la productora para generar espectáculo e incluso insinuando el consumo de sustancias por parte de dos compañeros. Casi cuatro años después, el chef catalán ha decidido romper su silencio, aunque manteniendo las distancias: "Voy a ser un señor y nunca contaré lo que le pasó a Patricia Conde porque no me merece la pena", soltó Cruz, provocando las risas de Sardà, que le espetó que ese silencio sembraba aún más la duda.

"Nadie puede guionizar mi opinión gastronómica"

El cocinero justificó la reacción de Conde como "una cosa de ella" y restó importancia a los ataques asegurando que no es la única que ha salido rebotada del programa: "¿Tú sabes cuántas cosas malas se dicen de MasterChef? Han sido tantas opiniones sacadas de tono...", defendió, insistiendo en que el formato es "blanco, limpio y transparente".

Aunque admitió que la versión con famosos tiene "más show" para entretener al espectador, negó rotundamente cualquier manipulación y aclaró el verdadero uso del polémico auricular: "Llevo pinganillo para tener información rápida de lo que pasa en las cocinas o para que me recuerden los 20 ingredientes de un plato, pero nadie puede guionizar mi opinión gastronómica, que es la que vale", sentenció tajante.

Un "no" rotundo a su regreso en 'MasterChef Legends'

La tensión subió de tono cuando Frank Blanco le planteó si le gustaría volver a ver a la presentadora en una hipotética edición de 'MasterChef Celebrity Legends'. La respuesta de Jordi Cruz no dejó margen a la duda: "No, porque hizo la tontería más tonta del mundo entero. Iba muy bien y, de repente, cambió de actitud. Nadie entendió nada".

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El chef no ocultó su indignación con aquellos vips que cambian de discurso al apagarse las cámaras: "Lo que peor llevo es que ves que están bien, a gusto, y cuando salen se ponen a decir cosas que no entiendes. ¿Para qué dices eso si nuestra realidad es otra? Somos un programa que intenta mimar a todo el mundo y que estén protegidos", zanjó, calificando las acusaciones de "absoluta mentira".