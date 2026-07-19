El Xokas rompe su silencio tras su ruptura con Burger King: "Si me contratas, sabes que disparo a quemarropa y te jodes"

'El Xocas' ha vuelto a encender las redes sociales con uno de sus habituales y volcánicos discursos. Tras hacerse pública la finalización de su vinculación publicitaria con Burger King, el creador de contenido gallego ha querido dar la cara en una de sus retransmisiones en directo. Lejos de entonar el mea culpa o adoptar un tono corporativo, el streamer ha defendido con uñas y dientes su controvertido estilo, mandando un recado muy nítido a las multinacionales que intentan cambiar su esencia.

"Cuando tú contratas a un tío como yo, ya sabes a quién estás contratando. Estás contratando al goat (el mejor de todos los tiempos), al número uno indiscutible y al que habla de todo sin temor. Nunca tendré miedo para defender mi libertad y mis ideales", arrancó exponiendo con su habitual vehemencia ante miles de seguidores.

Ataque frontal al resto de 'streamers': "Son todos iguales"

Durante su intervención, El Xocas no dudó en marcar terreno y compararse con el resto de grandes figuras de Twitch y Kick, a los que tildó de "aburridos" y políticamente correctos para no ahuyentar a los anunciantes:

"Si quieres un contenido plano y blanco, ya tienes literalmente a todos los demás streamers de más de 10.000 espectadores. ¿Para qué me contratas a mí, si no? El 99,9% son todos iguales. La única opción que tienes cuando quieres algo distinto es a mí", aseguró, presumiendo de "tener más huevos" que la competencia.

"Si me contratas, tienes que saber que yo disparo a quemarropa y te jodes. Y si no te gusta, por favor, contrata a cualquiera de los demás".

"No necesito a las marcas para trabajar, tengo la vida resuelta"

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Haciendo gala de su millonaria cuenta corriente, El Xocas quiso dejar claro que este divorcio comercial con la conocida cadena de comida rápida no le va a quitar el sueño ni va a afectar lo más mínimo a su tren de vida, desvinculándose por completo de la necesidad de patrocinios para subsistir: "Gano mucho más de lo que necesito, no ostento, vivo de puta madre, mis padres ya tienen todas las letras pagadas y tengo la vida resuelta. No necesito a ninguna marca para trabajar", sentenció con rotundidad. Para cerrar el bloque, el streamer puso sus condiciones para el futuro: "Si tú eres una marca GigaChad (valiente) y quieres trabajar conmigo, perfecto. Si no, por favor, no me molestes", zanjó.