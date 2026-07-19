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Sábado 18 de julio 2026

Audiencias TV ayer: El Francia - Inglaterra y el Tour de Francia impulsan a La 1, mientras 'Fiesta' supera el 10%

'Malas lenguas Noche' vuelve a superar a 'laSexta Xplica', aunque ambos programas se ven afectados por el fútbol

Mundial / Tour de Francia / 'Fiesta'

Mundial / Tour de Francia / 'Fiesta' / LA 1 / TELECINCO

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Redacción Yotele

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Madrid
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Televisión Española aprovecha los últimos coletazos del Mundial 2026 y ayer logró un 33,9% y 2.793.000 espectadores con el partido por el tercer puesto que jugaron Francia e Inglaterra. El partido también tuvo efecto de madrugada, pues el 'Estudio Estadio' luego se elevó hasta el 20,3%.

La emisión del penúltimo encuentro del Mundial 2026 provocó que Antena 3 y Telecinco optasen por reposiciones de 'La Voz Kids' y 'Hay una cosa que te quiero decir' con un 7,5% y 6,9% respectivamente. Sin embargo, 'Malas Lenguas Noche' y 'laSexta Xplica' no perdieron el pulso a la actualidad, aunque sí lograron un rendimiento mucho más mermado por competir contra el partido de fútbol.

El programa de Cintora, aun así, continúa por encima del de José Yélamo. El formato de La 2 logra un 4,2% y 309.000 frente al 3,7% y 278.000 de laSexta.

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En la sobremesa, el Tour de Francia termina de impulsar a La 1, que anota con la 14ª etapa un gran 13,6% y 1.144.000 espectadores, siendo líder de su franja. Después, 'Fiesta' vuelve a superar el 10% en su nuevo horario en Telecinco.

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