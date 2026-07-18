Final
J Kbello se corona ganador de la decimotercera edición de 'Tu cara me suena' en Antena 3
El concursante hace saltar la banca en la gran final gracias al apoyo del público tras firmar una espectacular imitación
'Tu cara me suena 13' ya tiene dueño. Tras una edición de infarto y una de las finales más espectaculares que se recuerdan, J Kbello se ha proclamado vencedor de la decimotercera temporada del exitoso formato de Gestmusic en Antena 3, recogiendo el testigo de los anteriores ganadores del programa.
El artista ha conseguido alzarse con el ansiado trofeo tras convertirse en el concursante más votado por la audiencia, imponiéndose a una durísima lista de finalistas de un nivel vocal estratosférico: María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops.
Una actuación de cine para convencer al público
Para la gala definitiva, J Kbello decidió arriesgar el todo por el todo y apostar por la espectacularidad cinematográfica. El concursante se metió en la piel de Hugh Jackman para recrear el icónico y exigente número de 'The Greatest Show'.
Con una puesta en escena brillante, un despliegue vocal impecable y una energía arrolladora, el ya ganador de la edición firmó una actuación de esas que hacen historia en el programa y que dejó completamente sin aliento tanto al jurado en plató como a los espectadores en casa, otorgándole el billete directo hacia la victoria final.
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