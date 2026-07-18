Teresa Rivera dinamita '¡De viernes!' contra Isabel Pantoja: "Es una okupa en su propia casa"

El universo de Cantora vuelve a saltar por los aires en televisión. Tras el brutal impacto que supuso la emisión en 'El precio de...' de las imágenes que mostraban el abandono y el deterioro de la mítica finca, Teresa Rivera se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para protagonizar una de las entrevistas más duras y descarnadas que se recuerdan contra Isabel Pantoja.

La hermana de Paquirri no pudo contener la emoción y la indignación al ver el estado actual del que fuera el "gran sueño" del diestro. Acompañada por los reproches previos de su hijo, Canales Rivera —quien calificó la situación de "vergonzosa" tras volver a pisar la propiedad—, Teresa fue letal contra la tonadillera: "No se ha respetado el legado de mi hermano. Es vergonzoso, me da pena. No sé cómo se puede vivir así. Una persona que lo ha tenido todo y que llegue a dejar Cantora como la ha dejado... Es una okupa en su propia casa".

La última conversación con Paquirri y una supuesta infidelidad

Durante su intervención en el programa de Telecinco, Teresa Rivera recordó con dolor los últimos momentos junto al torero y desveló una importantísima confesión que este le hizo antes de poner rumbo a su trágica e inolvidable última gira por América:"Él me dijo: 'Ya hablamos porque yo voy a hacer algo: separarme'. Lo tenía meditado. Estaba harto de la familia. Allí quienes mandaban eran ellos".

Lamentablemente, esa conversación quedó inconclusa debido a la muerte del diestro en Pozoblanco. Sin embargo, las revelaciones de Teresa no se quedaron ahí. La invitada destapó haber descubierto una presunta infidelidad de Isabel Pantoja hacia su hermano a través de un trabajador de Cantora: "Me dijo que había algo raro con una persona que no era del entorno de Paquirri". Un secreto que, según confiesa, nunca le pudo contar al torero: "Esa fue mi pena. No se lo hubiese contado en Cantora porque yo creo que nos hubiésemos cortado el cuello".

Portazo definitivo a Kiko Rivera: "Ha crecido con odio"

Al ser preguntada sobre si le gustaría que se produjera un acercamiento con su sobrino Kiko Rivera tras años de distanciamiento total, Teresa se mostró completamente implacable y tiró la toalla de forma definitiva: "La verdad es que ya me da igual. Mi padre se fue con la pena de no haberle podido dar un abrazo, así que a mí ya, hoy por hoy, me da igual".

Noticias relacionadas

Para la hermana del torero, la única responsable de esta ruptura familiar tiene nombre y apellido: Isabel Pantoja. "Su madre le metió tanto odio sobre la familia de su padre. Él ha crecido con odio, pensando que 'los Rivera son malos y son veneno'. Creo que ya está demostrado lo que son los Rivera y lo que son ellos", sentenció con rotundidad.