Sustitución estival
Marta Flich se va de vacaciones y TVE ya tiene a su sustituto en 'Directo al grano'
El meteorólogo Martín Barreiro salta de 'Aquí la tierra' a las tardes de la cadena pública para copresentar el formato junto a Gonzalo Miró durante las próximas dos semanas
La televisión no descansa en verano, pero sus presentadores sí. Con la llegada de las vacaciones estivales, las cadenas comienzan a activar sus planes de relevo, y la última en decir "hasta luego" ha sido Marta Flich. La conductora de 'Directo al grano' se ha despedido temporalmente de su audiencia en La 1 para disfrutar de dos semanas de descanso, dejando el programa en manos de un rostro muy conocido por los espectadores de Televisión Española.
En lugar de dejar a Gonzalo Miró en solitario al frente del magacín, la corporación pública ha movido ficha y ha elegido a Martín Barreiro para cubrir la baja de Flich durante la próxima quincena.
La propia Marta Flich fue la encargada de anunciar el relevo en pleno directo con su habitual naturalidad: "Espero que la semana que viene tengas muchas ganas porque yo, aquí la menda, se va de vacaciones dos semanas y te quedas tú de presentador de 'Directo al grano' con Gonzalo".
El anuncio fue recibido entre bromas por los que serán los nuevos compañeros de plató a partir de este próximo lunes. "Exacto, así que yo hago de Marta, tú haces de mí y así todo el rato. Madre mía, no sabe la que le espera", reaccionó Gonzalo Miró entre risas ante el reto que se les viene encima, mientras que Barreiro recogió el guante asegurando que "va a ser un placer".
De esta forma, el popular meteorólogo gallego —que ya cuenta con una sólida experiencia como sustituto de Jacob Petrus y Marc Santandreu en 'Aquí la tierra'— asume un nuevo reto en la cadena pública y debutará este lunes como copresentador de las tardes de La 1.
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