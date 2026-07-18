Karlos Arguiñano pone fecha a su jubilación en televisión: "Sé que más pronto que tarde voy a tener que ir dejándolo"

A sus 77 años y con casi cuatro décadas colándose diariamente en las casas de los españoles, Karlos Arguiñano empieza a vislumbrar el final de su extensísima trayectoria en la pequeña pantalla. El chef vasco fue el gran invitado de Juan y Medio en el programa 'Dos y Medio' de Canal Sur, donde terminó abordando una de las cuestiones que más preocupan a sus seguidores: el momento de su retirada.

Aunque en la actualidad es su hijo, Joseba Arguiñano, quien ya le da el relevo los viernes al frente de 'Cocina Abierta' en Antena 3, el veterano cocinero confesó que el adiós definitivo todavía tendrá que esperar un poco. "Aún no ha llegado ese día. Mientras tenga salud, que cuenten conmigo. Pero sé que más pronto que tarde voy a tener que ir dejándolo", admitió con total sinceridad.

El presentador no dudó en poner cifras sobre la mesa al hablar de su futuro televisivo, dejando claro que se siente con fuerzas para estirar un poco más su contrato con Atresmedia:

"38 años en televisión. Voy a cumplir 78 en septiembre, igual cuando cumpla 80 [lo dejo]. Pero si estoy como estoy ahora, igual voy a por los 81", reveló el vasco ante un entregado Juan y Medio.

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Su divertida anécdota familiar con su primer sueldo

Como no podía ser de otra manera, la entrevista estuvo repleta de risas. Arguiñano hizo gala de su habitual sentido del humor al recordar sus inicios y cómo intentó independizarse económicamente de sus padres de una forma un tanto accidentada: "El primer sueldo que cobré llegué a casa y dije: 'He pensado que, como yo ya empiezo a trabajar, yo ya me administro mi dinero'. 'Perfecto', me dijo mi padre, 'tu dinero para ti, pero te vas a ir a tu casa'. Metí la lengua, como se suele decir, y ahí me callé", relató entre risas, demostrando que mantiene intacta la espontaneidad que le ha convertido en un mito de nuestra televisión.