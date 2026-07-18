La hija de José Luis Gil zanja los rumores y descarta el regreso de su padre a 'La que se avecina': "Es un proceso que no termina nunca"

La salud de José Luis Gil vuelve a estar de actualidad por culpa de las especulaciones. En los últimos días, las redes sociales y varios portales se habían llenado de rumores que apuntaban a un inminente regreso del carismático actor a los nuevos capítulos de 'La que se avecina'. Sin embargo, su hija Irene se ha visto obligada a emitir un contundente pero delicado mensaje público para desmentir tajantemente su vuelta a los platós de televisión.

La razón sigue siendo la misma: las secuelas del grave ictus que sufrió a finales de 2021 hacen inviable que el zaragozano pueda soportar el ritmo de un rodaje. Irene Gil ha confesado que a toda la familia le encantaría verle de nuevo en acción, pero que la realidad es muy distinta. Además, ha visibilizado el desgaste psicológico que sufren al enfrentarse a este tipo de noticias: "Resulta especialmente doloroso tener que hacer frente a estas publicaciones mientras la familia asume la situación, un proceso que no termina nunca y que se reabre cada vez que un titular promete lo que no puede cumplir".

Una familia harta de luchar contra los bulos

No es la primera vez que el entorno de José Luis Gil tiene que plantarse ante la desinformación. A lo largo de estos casi cinco años de recuperación, la familia ha tenido que desmentir desde supuestos empeoramientos de salud hasta bulos especialmente crueles que llegaron a dar al actor por fallecido, provocando que recibieran pésames por alguien que afortunadamente seguía vivo.

Pese al lógico enfado, Irene no ha querido hacer de esto un ajuste de cuentas y ha aprovechado su comunicado para enviar todo su cariño al equipo de Contubernio (la productora de 'LQSA'), recordando lo feliz que fue su padre interpretando al mítico Enrique Pastor. Asimismo, ha vuelto a agradecer las constantes muestras de respeto y admiración que el intérprete sigue recibiendo por parte del público.

La realidad de su estado de salud

Cuesta encontrar en nuestra televisión un vacío tan grande como el que ha dejado José Luis Gil. El actor es historia viva de la comedia catódica tras encadenar dos hitos consecutivos: primero como Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' y después como el eterno "concejal de juventud y tiempo libre" en la comunidad de Mirador de Montepinar.

Aunque su evolución es lenta, tranquila y cuenta con el apoyo incondicional de los suyos, las secuelas del accidente cerebrovascular siguen estando muy presentes. Tal y como ha detallado su entorno en anteriores ocasiones, el actor reconoce perfectamente a todo el mundo y entiende todo lo que pasa a su alrededor, pero arrastra serias dificultades para comunicarse, lo que imposibilita por completo su vuelta a la interpretación.

Noticias relacionadas

El pasado mes de mayo, una emotiva imagen del actor recogiendo un premio en pleno proceso de recuperación despertó la ilusión de la marea de fans que le arropa. Una estampa que demostró el amor que le profesa toda la profesión, pero que, tal y como recuerda ahora su hija, dista mucho de la exigencia real que implica ponerse delante de una cámara para sacar adelante una temporada entera de televisión.