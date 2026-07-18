Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' arrasa con la final que proclamó a J KBello como ganador y cierra otra brillante edición en Antena 3

'Tu cara me suena' cerró anoche su décimotercera edición en Antena 3 eligiendo a J KBello como ganador. Y además lo hizo por todo lo alto gracias al 21,8% y 1.417.000 espectaodres que siguieron la gala final en directo.

Histórico finales de 'Tu cara me suena'

Tu Cara Me Suena 1 (2011): 25,9% y 3.914.000

Tu Cara Me Suena 2 (2013): 26,1% y 4.048.000

Tu Cara Me Suena 3 (2014): 24,6% y 3.386.000

Tu Cara Me Suena 4 (2016): 25,7% y 3.807.000

Tu Cara Me Suena 5 (2017): 28,8% y 4.012.000

Tu Cara Me Suena 6 (2018): 20,3% y 2.720.000

Tu Cara Me Suena 7 (2019): 23,3% y 3.136.000

Tu Cara Me Suena 8 (2021): 24,6% y 3.341.000

Tu Cara Me Suena 9 (2022): 25,4% y 2.737.000

Tu Cara Me Suena 10 (2023): 23,4% y 1.894.000

Tu Cara Me Suena 11 (2024): 21,4% y 1.533.000

Tu Cara Me Suena 12 (2025): 25,1% y 1.875.000

Tu Cara Me Suena 13 (2026): 21,8% y 1.417.000

Por su parte, 'De viernes' resiste con sus siete invitados, entre los que destacó el testimonio de Teresa Rivera, hermana de Paquirri y consigue un 10,9% y 689.000 seguidores.

Por la tarde, 'De lunes a viernes' también crece y logra su segundo mejor dato desde su estreno. El programa vespertino de Bea Archidona y Santi Acosta firma un 8,8% y 598.000 en su décima entrega.

PRIME TIME

Antena 3

Tu cara me suena: Final: 21,8% y 1.417.000

Telecinco

De viernes: 10,9% y 689.000

Cuatro

First Dates: 7% y 553.000

El Blockbuster: Ajuste de cuentas: 6,5% y 534.000

La 1

NY: La finalísima: 8,7% y 755.000

Estudio Estadio: 4,5% y 364.000

laSexta

laSexta Clave:

laSexta Columna: 5% y 414.000

Equipo de Investigación: 5% y 431.000 / 4,1% y 266.000

La 2

Trivial Pursuit: 4% y 300.000

Cifras y letras: 5,7% y 481.000

Plano general: 2,4% y 213.000

Historia de nuestro cine: 3,2% y 217.000

LATE NIGHT

TARDE

Telecinco

Amor...o lo que surja:

El verano se mueve:

De lunes a viernes: 8,8% y 598.000

Allá tú:

RÁNKING

Diario: Antena 3 (15,4%), La 1 (10,9%), Telecinco (8,4%), laSexta (5,6%), Cuatro (5,5%), La 2 (4,3%).

Noticias relacionadas

Mes: La 1 (20%), Antena 3 (11,4%), Telecinco (6,9%), Cuatro (5,5%), laSexta (4,8%), La 2 (3,6%).