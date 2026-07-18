Fifty5Blue, las cadenas y los anunciantes cierran filas ante las críticas y defienden la "fiabilidad" de la medición de audiencias

El sector audiovisual español se une en bloque para defender el actual modelo de televisión. Ante las informaciones surgidas en diversos medios de comunicación en las últimas semanas que cuestionan la fiabilidad y la neutralidad de los datos, Fifty5Blue, la compañía responsable de medir las audiencias en nuestro país desde hace casi cuatro décadas, ha plantado cara de manera conjunta con toda la industria.

A través de un comunicado oficial, el medidor —junto al Consejo de Control, el Comité de Usuarios y la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)— ha querido manifestar su posición en defensa del sistema y de los principios que lo sustentan, calificándolo como "uno de los más avanzados y robustos a nivel internacional".

La nota incide en que el funcionamiento de la medición no es unilateral, sino que se basa en metodologías avaladas por el mercado audiovisual, procesos de control continuos y los más altos estándares de calidad y rigor técnico.

El modelo cuenta con una supervisión permanente y una auditoría independiente realizada por la AIMC, lo que, según defienden, garantiza que cualquier evolución metodológica responda al interés general y no a intereses particulares.

"La medición de audiencias no depende de una sola compañía: es un sistema supervisado por el conjunto del mercado. Por supuesto que es legítimo hacerse preguntas, pero también es importante conocer cómo funciona el sistema antes de poner en duda su fiabilidad", ha afirmado Gustavo Núñez, Presidente del Consejo de Control.

Por su parte, Miguel Ángel Fontán, director general de la AIMC, ha destacado el papel de su organización como auditor independiente: "Su carácter neutral y su representación del conjunto de la industria aseguran una supervisión objetiva, independiente y ajena a intereses particulares".

Unidad histórica en el sector audiovisual

El comunicado no solo viene respaldado por la empresa de medición, sino que cuenta con la firma de los principales operadores y asociaciones del país, escenificando una unión sin fisuras en la industria: RTVE, Atresmedia, Mediaset España, FORTA, cadenas temáticas y plataformas de distribución, la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y la Asociación de Agencias de Medios (AM), así como AIMC.

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Con este movimiento, las entidades firmantes reafirman su "plena confianza" en los audímetros y recuerdan que este sistema es una infraestructura esencial y un pilar fundamental para el funcionamiento del mercado audiovisual español.