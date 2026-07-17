Los finalistas de 'Tu cara me suena' se confiesan antes de la gran final en Antena 3: "Me da pena que se acabe", "Ha sido un sueño cumplido"

Antena 3 emite esta noche la esperadísima Gran Final de 'Tu cara me suena'. Una gala que promete ser un auténtico espectáculo y que dejará el destino del concurso exclusivamente en manos de la audiencia. Cristina Castaño, J Kbello, María Parrado, Martín Savi y Paula Koops son los cinco candidatos que optan a alzarse con la victoria.

A pocas horas de subirse al escenario por última vez esta temporada, los cinco finalistas han roto su silencio y han confesado a Atresmedia cómo se sienten ante el inminente desenlace, haciendo balance de una experiencia que ha marcado sus carreras.

J Kbello: "Yo de pequeño soñaba con ser bailarín del programa"

Uno de los concursantes que más ha sorprendido esta edición es J Kbello, quien admite estar viviendo un auténtico sueño. "La afronto con muchos nervios y con mucha pena de que esto se acabe. Me he divertido, me he reído mucho y me lo he pasado muy bien cantando", confiesa el artista.

Para J Kbello, 'Tu cara me suena' ha sido "un sueño cumplido". "Yo de pequeño soñaba con ser bailarín del programa y de repente me he visto concursando", revela, destacando que el formato ha sido "como una escuela" donde ha ido "de menos a más". De todas sus actuaciones, se queda con su imitación de Slimane y 'Mon amour' por el reto que supuso cantar en un idioma desconocido.

Cristina Castaño: "Quiero darle ese regalo a la audiencia lleno de emoción"

Por su parte, Cristina Castaño encara esta última noche con ganas de disfrutar y de emocionar al público por última vez. "Es la última actuación y tengo ganas de que el público la viva intensamente en sus casas, darle ese regalo a la audiencia lleno de emoción, que lo disfruten y lo vivan conmigo", afirma la actriz.

Respecto a su paso por el concurso, Castaño hace un balance "muy positivo": "Participar en 'Tu cara me suena' ha supuesto reencontrarme con mi parte como cantante, que la tenía un poco olvidada". Al repasar sus imitaciones, le cuesta elegir, pero destaca las de Dulce Pontes ('Lela'), por la conexión con su tierra, y las de Silvia Pérez Cruz y Rigoberta Bandini.

María Parrado: "Pase lo que pase voy a estar feliz"

María Parrado llega a la final con una actitud muy positiva y centrada en el compañerismo. "Lo afronto con muchísimas ganas. Pase lo que pase voy a estar feliz porque todos los concursantes son increíbles y creo que vamos a conseguir hacer una final muy bonita", asegura la cantante.

Para Parrado, esta ha sido "de las experiencias más divertidas de mi vida, tanto profesionalmente como personalmente". Siente que ha crecido "muchísimo como artista" al salir de su zona de confort. Su imitación favorita de la edición ha sido la de Rosalía cantando 'La Perla', "porque es una artista a la que admiro muchísimo y esa canción es preciosa".

Paula Koops y su "cierre de ciclo precioso" con 'Cabaret'

La final es especialmente emotiva para Paula Koops, que ve cómo su última actuación se conecta con su historia personal. "Afronto esta Gran Final con muchas ganas y ensayando muchísimo. Tengo muchísimas ganas de interpretar un musical por lo que esto han sido en mi vida, llevo toda mi vida cantando canciones de 'Cabaret' y para mí esto es como un cierre de ciclo precioso", confiesa.

Koops se siente "muy afortunada" por la oportunidad: "Ha sido un sueño, un reto y una oportunidad increíbles", aunque admite con nostalgia: "Ojalá hubiese diez galas más". Su recuerdo más especial es la imitación de Raye ('Where is my husband!'), que le sirvió para "volver a confiar" en sí misma tras unas semanas complicadas.

Martín Savi: "Salgo ganador independientemente del resultado"

Finalmente, Martín Savi asegura llegar al desenlace "con el máximo respecto, la misma dedicación y el mismo compromiso". El concursante quiere "disfrutar del momento, dar lo mejor de mí y agradecer la oportunidad de haber formado parte de un programa tan extraordinario".

Savi tiene claro que esta experiencia marca "un antes y un después" en su carrera, destacando el cariño del público y la generosidad de sus compañeros. "Salgo ganador de este programa, independientemente del resultado de la final", sentencia. Entre sus imitaciones favoritas se queda con las de Nino Bravo ('Un beso y una flor') y Camilo Sesto ('Vivir así es morir de amor'), por la conexión especial que sintió con el público.

Meryl Streep, Mariah Carey o 'Cabaret': imitaciones de la final

Para intentar conquistar el voto definitivo de la audiencia, los finalistas lo darán todo en el escenario con puestas en escena de auténtico infarto:

Cristina Castaño se pondrá en la piel de la estrella internacional Meryl Streep con uno de los temas más icónicos de la película Mamma mia!. Por su parte, J Kbello se transformará en Hugh Jackman con una canción de El Gran Showman, mientras que María Parrado buscará la victoria convertida en la diva Mariah Carey.

El toque lírico y clásico lo pondrá Martín Savi imitando al legendario Farinelli, y Paula Koops luchará por el triunfo transformándose en la icónica Liza Minnelli con el clásico Cabaret.

Cómo votar gratis en la final de 'Tu cara me suena'

A diferencia del resto de la edición, donde el jurado y los propios compañeros tenían peso en la votación, en esta Gran Final el público será el único encargado de elegir al ganador.

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Los espectadores podrán emitir sus votos de forma totalmente gratuita a través de la página web oficial de Antena 3. Además, como es tradicional, también estarán habilitadas las líneas de votación mediante llamadas telefónicas y SMS para aquellos que prefieran esta vía.