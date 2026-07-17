'Tu cara me suena' llega a su final: los datos de su éxito y las imitaciones de esta noche

Antena 3 emite esta noche a las 22:00 h la gran final en directo de 'Tu cara me suena'. El formato conducido por Manel Fuentes se despide de los espectadores tras una temporada en la que ha vuelto a demostrar que no tiene rival en la noche de los viernes, consolidándose un año más como el auténtico rey del prime time y el talent show más visto de toda la televisión.

La cita de esta noche dejará el destino de la edición exclusivamente en manos de la audiencia. Cristina Castaño, J Kbello, María Parrado, Martín Savi y Paula Koops son los cinco finalistas que optan a alzarse con la victoria. A través de votos gratuitos en la web de la cadena, llamadas y SMS, el público desde sus casas elegirá al ganador definitivo.

Tu cara me suena cierra curso con un balance histórico que deja a la competencia a una distancia sideral:

Líder absoluto : Promedia un espectacular 19,3% de share durante la edición, superando a sus principales rivales en casi 10 puntos de ventaja.

: Promedia un espectacular 19,3% de share durante la edición, superando a sus principales rivales en casi 10 puntos de ventaja. Millones de fieles: Ha superado los 4 millones de espectadores únicos y mantiene una media por gala de más de 1,4 millones de seguidores.

Fenómeno juvenil : Arrasa entre los más jóvenes con un 19,5% de cuota (de 13 a 24 años) y un 17,7% (de 4 a 12 años).

: Arrasa entre los más jóvenes con un 19,5% de cuota (de 13 a 24 años) y un 17,7% (de 4 a 12 años). Arrasando en redes: Es el formato televisivo más comentado de cada viernes, acumulando más de 140 millones de reproducciones en entornos digitales.

De Meryl Streep a Farinelli: imitaciones de la final

Para intentar conquistar el voto del público, los finalistas lo darán todo en el escenario con puestas en escena de nivel cinematográfico. Cristina Castaño se meterá en la piel de la oscarizada Meryl Streep con un tema de la película Mamma Mia!, J Kbello se transformará en Hugh Jackman con la espectacularidad de El Gran Showman, María Parrado buscará la victoria convertida en la diva Mariah Carey, Martín Savi asumirá el reto lírico de imitar al icónico Farinelli y Paula Koops intentará el asalto al trono transformándose en Liza Minnelli con el clásico Cabaret.

El regreso de Blas Cantó y Jorge González como invitados estrellas

La última gala de la temporada no solo vivirá de sus finalistas. El resto de concursantes de la edición también se subirán al escenario para despedirse por todo lo alto. Veremos a Aníbal Gómez y Carolina Iglesias como Carlos Baute y Marta Sánchez; a Sole Giménez junto a su familia imitando a Mocedades, y a Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique derrochando arte como Azúcar Moreno.

Por si fuera poco, dos viejos conocidos y grandes triunfadores del formato regresan como invitados de honor: Jorge González pondrá el ritmo emulando a Ricky Martin, mientras que Blas Cantó emocionará a todos metiéndose en la piel de Manuel Carrasco.

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Àngel Llàcer, Chenoa, Flo y Lolita ocuparán por última vez sus sillones del jurado para valorar las actuaciones, en una noche que pondrá el broche de oro al transatlántico de los formatos de entretenimiento de Atresmedia.