Estreno
Telecinco pone fecha de estreno de Luján Argüelles con 'El Camino de la verdad', su potente reality que reconcilia padres e hijos con graves problemas
La cadena de Mediaset lanza en su horario estelar este emotivo formato en el que cinco parejas de padres e hijos intentarán sanar heridas del pasado recorriendo la ruta milenaria de Santiago
Telecinco ya tiene listo su próximo gran estreno de entretenimiento. La cadena principal de Mediaset España ha anunciado que el próximo martes lanzará en su prime time El camino de la verdad, el nuevo y esperado docureality conducido por Luján Argüelles.
El programa, que inicialmente fue proyectado para emitirse en Cuatro, da finalmente el salto a Telecinco convertido en una de las grandes apuestas de este verano. En él, la presentadora asturiana acompañará a un grupo de participantes en un intenso viaje físico, pero sobre todo mental y emocional, que promete conmover a los espectadores.
El Camino de Santiago: escenario de reconciliación y retos extremos
El punto de partida de El camino de la verdad es tan sencillo como ambicioso: cinco parejas de padres e hijos emprenden juntas la milenaria ruta del Camino de Santiago con un único objetivo: reconstruir su relación.
A lo largo del trayecto, los participantes se verán obligados a convivir de forma estrecha y a enfrentarse cara a cara con sus peores demonios en lo que promete ser una aventura memorable.
Los protagonistas no solo tendrán que lidiar con el desgaste del camino, sino también con dinámicas diseñadas para hacer aflorar las tensiones acumuladas.
Además, las parejas afrontarán conversaciones postergadas durante años, sacando a la luz viejos conflictos familiares e intentando limar las asperezas del pasado. El programa se convertirá en una experiencia transformadora con un claro fin terapéutico: buscar el reencuentro definitivo y sanar de una vez por todas las heridas familiares.
Luján Argüelles, la perfecta maestra de ceremonias
Tras su experiencia en programas de corte "tróspido" y formatos de telerrealidad más gamberros, Luján Argüelles regresa con un registro muy diferente. En El camino de la verdad, la asturiana mostrará su lado más empático y cercano, actuando como confidente y guía de las familias en los momentos más críticos del trayecto.
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