Rosalía, Antonio Banderas e Ibai Llanos: los famosos favoritos de los españoles para irse de cañas este verano

Compartir un momento de ocio en un bar con nuestros rostros favoritos de la televisión, la música y el entretenimiento es uno de los grandes deseos de los españoles. Cerveceros de España ha presentado los resultados de la nueva edición de su popular estudio "Con quién te irías de cañas 2026", elaborado por Alpha Research, y el veredicto de los ciudadanos deja claro que las estrellas de la cultura pop y las pantallas siguen siendo las reinas de la socialización.

En el apartado femenino, Rosalía se corona como la mujer con la que más españoles se irían de cañas este verano al obtener un 16,6% de los votos. La creadora de Motomami lidera el ranking nacional por delante de la actriz Úrsula Corberó (12,7%) y la cantante Aitana (11,2%).

La gran sorpresa de la edición la protagoniza la princesa Leonor, que entra por primera vez en la historia de este listado directamente al número cinco de las preferencias (8,2%), justo por detrás de la periodista Sara Carbonero (10,1%).

Así se reparten los votos del ranking femenino:

Rosalía. Es la opción favorita entre las mujeres (20%), los jóvenes de 18 a 29 años (22,3%) y la más votada en Cataluña, Galicia y Cantabria.

Úrsula Corberó. La protagonista de 'La casa de papel' despunta entre los españoles de 30 a 44 años (15,7%) y es la reina indiscutible en Baleares y Extremadura.

Aitana. Consigue un gran respaldo entre el público masculino (13%), los jóvenes de 18 a 29 años y en Asturias.

Sara Carbonero e Infanta Leonor. La periodista se lleva los votos de Aragón y el público de 45 a 59 años, mientras que la Princesa de Asturias lidera su categoría en la Región de Murcia.

Antonio Banderas e Ibai Llanos triunfan en el ranking masculino

El trono de los hombres está liderado un año más por la gran estrella de Hollywood Antonio Banderas (14,8%), seguido muy de cerca por el oscarizado Javier Bardem (11,8%) y el tenista Rafa Nadal (11,5%).

El sector digital y de la creación de contenido también reclama su espacio en el 'tardeo' español: el popular streamer Ibai Llanos se asienta en la cuarta posición con un destacado 10,6% de los apoyos, seguido muy de cerca por el actor Mario Casas, que cierra el Top 5 con un 10,5%.

Antonio Banderas. Cautiva especialmente a las mujeres (17,7%), a los mayores de 60 años (22,5%) y triunfa en Aragón, la Comunidad Valenciana y Canarias.

Javier Bardem. Es el favorito del público masculino (13,1%), de la franja entre 45 y 59 años (15,2%) y lidera en Navarra, Cataluña y Castilla y León.

Rafa Nadal, Ibai Llanos y Mario Casas. El tenista arrasa en Baleares y entre los mayores de 60 años, mientras que el bilbaíno y el actor gallego consolidan su éxito gracias al respaldo de las generaciones más conectadas a las pantallas.

El bar como el antídoto definitivo a las redes sociales

Más allá de los nombres propios, el informe destaca que la caña en España sigue siendo sinónimo de un consumo social y moderado. El 81% de los encuestados consume cerveza acompañado de familia o amigos dentro de la cultura del tapeo o el aperitivo, y un 61% prefiere disfrutarla en formato caña en un establecimiento hostelero.

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Frente a la fatiga digital de las pantallas y las redes sociales, el ritual de "quedar para tomar una caña" se confirma como el nexo social preferido por los españoles para aparcar el teléfono móvil por unas horas, mirarse a los ojos y conectar de tú a tú en el entorno físico.