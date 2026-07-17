Forzado recambio
Prime Video suspende el rodaje de 'God of War' tras un grave accidente de su protagonista y anuncia un drástico cambio de actor
La ambiciosa serie de fantasía basada en el famoso videojuego paraliza su producción de manera fulminante tras la lesión de Ryan Hurst, a quien la plataforma sustituirá para evitar retrasar el proyecto hasta 2027
Prime Video ha sufrido un durísimo revés en una de sus producciones más esperadas y ambiciosas. El rodaje de la adaptación en acción real de la archiconocida saga de videojuegos 'God of War' se ha visto obligado a suspenderse de manera fulminante debido a un grave accidente sufrido por su actor protagonista, Ryan Hurst.
El intérprete se ha roto el bíceps de gravedad mientras grababa una compleja escena de acción para la ficción de fantasía. Un imprevisto médico que ha dejado en el aire los exigentes plazos de producción de la plataforma de streaming.
Un cambio de actor radical para salvar el calendario
La gravedad de la lesión amenazaba con congelar los planes de Amazon por completo. Según avanza en exclusiva el portal estadounidense Deadline, el periodo de recuperación del actor obligaba a la plataforma a posponer la reanudación de las grabaciones hasta bien entrado el año 2027.
Ante este panorama tan desolador para el calendario de lanzamientos, Prime Video ha tomado una decisión drástica e implacable: Ryan Hurst será sustituido por un nuevo intérprete en el papel principal.
Con este fulminante proceso de recasting, la productora busca reiniciar el trabajo a la mayor brevedad posible y no dilatar el proyecto durante años. De este modo, y a pesar del enorme contratiempo que supone descartar todo el material grabado hasta la fecha con Hurst, la serie tiene previsto retomar el rodaje este próximo mes de octubre con el nuevo rostro que se ponga en la piel del icónico personaje.
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