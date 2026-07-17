Esta noche
Invitados '¡De viernes!' hoy: Dos ex de Cantora vuelven y José María Almaguera responde por la venta de la casa de María Teresa Campos
El programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona vuelve tras su parón futbolístico y se mide a la gran final del talent de Antena 3 con una entrega cargada de exclusivas familiares, reencuentros y confesiones inesperadas
Tras verse obligado a ausentarse la semana pasada para no competir contra el decisivo encuentro de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica, 'De Viernes' regresa esta noche al prime time de Telecinco. Lo hace en una noche de altísima competencia, plantando cara a la gran final en directo de 'Tu cara me suena' en Antena 3.
Esta entrega marcará un hito para sus presentadores, Santi Acosta y Beatriz Archidona, quienes por primera vez firmarán un doblete histórico al frente de la marca estelar y de su versión diaria, 'De lunes a viernes', justo antes de que el formato nocturno se coja unas merecidas semanas de vacaciones para dar descanso al equipo.
Teresa Rivera estalla contra Isabel Pantoja por el estado de Cantora
El programa de Telecinco seguirá explotando el histórico acceso de sus cámaras a Cantora por primera vez en 40 años. En esta ocasión, recibirá en el plató a Teresa Rivera. La hermana de Paquirri no se guardará nada.
Tras ver cómo su hijo, Canales Rivera, volvía a pisar el terreno en el especial 'El precio de Cantora', Teresa ha estallado ante el evidente abandono del lugar: "Es vergonzoso y muy triste. No se ha respetado la voluntad de mi hermano", sentencia con dureza.
Tampoco ha dudado en mandar un recado al hijo de la tonadillera: "No entiendo ni a la madre, ni al niño. A partir de los 20 años yo creo que va siendo tiempo de dejar de ser niño, y esto se merecía otro trato". La invitada reaccionará a imágenes inéditas de Canales Rivera desvelando cómo vivió realmente la familia la tormentosa separación de Paquirri y Carmina Ordóñez.
José María Almoguera destapa el misterio de la casa de las Campos en Málaga
La tensión del universo Campos también se traslada al plató. Tras el monumental enfado de Terelu Campos al enterarse de que una agencia había fotografiado y puesto en venta la casa familiar de Málaga —lo que provocó un tenso cara a cara con Lydia Lozano—, José María Almoguera toma la palabra.
El hijo de Carmen Borrego responderá a las grandes incógnitas del caso: ¿Sigue el inmueble en el mercado? ¿Quién autorizó las fotos? ¿Por qué se retiró el anuncio de internet a los pocos minutos? El colaborador promete despejar todas las dudas.
Reencuentros pendientes y el regreso de Techi Cabrera tras cuatro años de silencio
Dos semanas después de confesar en televisión su durísima infancia, la colaboradora Claudia Chacón se reencontrará en directo con su madre, Julia, para mantener la conversación que llevan años aplazando.
Por otro lado, cuatro años después de alejarse de los focos, la ex de Kiko Rivera, Techi Cabrera, protagoniza el 'scoop' de la noche. Techi hablará sin tapujos sobre su diagnóstico de trastorno bipolar, sus momentos más oscuros y su actual relación con el clan Pantoja.
Por último, 'De Viernes' pondrá el broche de oro romántico con la visita de Stefan y Estefanía, una de las parejas de Casados a primera vista, que desvelará cómo es su nueva vida juntos en Lanzarote y analizará las últimas rupturas del reality de Telecinco.
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