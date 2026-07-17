Concha Galán en 'Tele de Plasma': "El reality de 'Las Campos' fue el gran error de María Teresa"

La televisión de los años noventa sigue albergando secretos que, tres décadas después, continúan sorprendiéndonos. Con motivo del 30.º aniversario del final de 'Pasa la vida'(histórico magacín de TVE que consolidó a María Teresa Campos), Concha Galán ha visitado el podcast 'Tele de Plasma', capitaneado por Kike Aganzo. La presentadora ha realizado un viaje al pasado para desgranar la época dorada de nuestra pequeña pantalla, dejando titulares incendiarios sobre la saga Campos, la censura machista de la época y la situación geopolítica actual en Eurovisión.

"El reality de las Campos perjudicó el prestigio de María Teresa"

Uno de los momentos más destacados de la charla ha sido cuando Galán ha analizado la última etapa profesional de la que fuera su "madre televisiva", María Teresa Campos. La comunicadora se ha mostrado tajante respecto al docu-reality que la de San Sebastián de los Reyes protagonizó junto a sus hijas Terelu y Carmen Borrego en Telecinco.

"Fue el gran error de María Teresa Campos", ha confesado sin tapujos. Según Galán, este formato perjudicó la credibilidad que la periodista se había labrado durante décadas: "Nunca la volvieron a considerar la gran periodista que fue". Para la invitada, el peso de la opinión pública es implacable: "La gente siempre se acuerda de lo último que has hecho".

Machismo en los 90: "Me quitaron el programa por estar embarazada"

A pesar de recordar los noventa con gran cariño, Concha Galán ha desvelado uno de los pasajes más amargos de su carrera. En 1997, mientras presentaba el talk show 'Vaya lío' en RTVE, la dirección decidió apartarla de las pantallas de manera fulminante al quedarse embarazada de su hijo.

"A mí me quitaron el programa por estar embarazada" , relata la presentadora, detallando la fría e injusta manera en la que se enteró: "Creo que no me dejaron ni despedirme". Al subir al camerino, le comunicaron que ese mismo día ya presentaría otra persona. "Hoy sería impensable y absolutamente denunciable", reflexiona con perspectiva.

Boicot a Israel en Eurovisión: "Igual que quitamos a Rusia, no sé por qué no se les quita"

Galán, que fue portavoz y presentadora del jurado español de Eurovisión en los años noventa, tampoco ha eludido pronunciarse sobre la polémica participación de Israel en el festival.

Haciendo un paralelismo con el conflicto de Ucrania, la presentadora se ha mostrado muy firme: "No quiero participar en nada donde participe Israel". "Igual que quitamos a Rusia en el minuto cero, no sé por qué no se quita a Israel", ha sentenciado ante los micrófonos de 'Tele de Plasma'. Además, ha recordado como anécdota que, en su día, la televisión pública no mostró un verdadero interés por ganar el certamen tras quedar Anabel Conde en segunda posición en 1995 debido al elevadísimo coste que suponía organizarlo.

Los secretos de '¿Qué apostamos?', 'Telepasión' y un joven Alejandro Sanz

Durante la entrevista, Concha Galán también ha desmontado varios mitos de las grandes producciones de TVE. Ha confirmado que la famosa ducha de '¿Qué apostamos?' era de agua caliente —aunque el frío real se pasaba al salir del plato mojada con el vestido de gala— y ha revelado que los rostros de la cadena participaban en el mítico 'Telepasión' completamente gratis, "por amor al arte" y fuera de su jornada laboral.

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Por último, rememorando las espectaculares galas de presentación de temporada de los noventa, la periodista rescató una divertida anécdota sobre un jovencísimo Alejandro Sanz en 1993, cuando todavía artísticamente se le conocía como "Alejandro Magno". Según relata, el realizador se equivocaba constantemente en los ensayos y le llamaba como al actor de moda: "¡Venga, entra Jorge Sanz!", recordaba entre risas sobre los inicios de nuestra estrella más internacional internacional.