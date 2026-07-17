Jueves 16 de julio 2026
Audiencias TV ayer: 'La revuelta' se despide líder y 'El perro andaluz' completa el tándem también como primera opción
El Tour de Francia impulsa a La 2 y 'Horizonte' es segunda opción de su franja
'La revuelta' de David Broncano cerró anoche su segunda temporada en TVE. Y lo hizo liderando su franja con un 12,5% y 1.179.000 espectadores. La visita de Antonio Resines surtió efecto en el programa que volverá en septiembre con su tercera temporada.
Después, 'El perro andaluz' toma el relevo y también lidera la noche con su sexta entrega. El programa de Manu Sánchez se ha convertido en revelación del verano y ayer dominó el prime time con un 12,5% y 831.000 seguidores.
Por su parte, los eventos deportivos siguen impulsando la audiencia de TVE. En este caso, el Tour de Francia dobla el share de La 2 en el día y consigue un 8% y 685.000 televidentes en su nueva etapa.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 12,5% y 1.179.000
El perro andaluz: 12,5% y 831.000
Telecinco
First Dates Summer: 9,6% y 898.000
Ella, maldita alma: 7,8% y 510.000
Antena 3
El Hormiguero: 8,3% y 793.000
El Peliculón: El mejor verano de mi vida: 8,5% y 604.000
Cuatro
First Dates: 4,8% y 397.000
Horizonte: 7,7% y 724.000 / 9,1% y 607.000
laSexta
laSexta Clave: 4,4% y 339.000
El Intermedio: 3,1% y 292.000
El Taquillazo: Misión Panamá: 2,7% y 172.000
La 2
Trivial Pursuit: 4,2% y 348.000
Cifras y letras: 6% y 559.000
Documenta RTVE: 3% y 224.000
El cine de La 2: 1,9% y 113.000
LATE NIGHT
La 1
El perro andaluz: 7,6% y 196.000
Antena 3
Cine: Lo contrario del amor: 7,4% y 200.000
Telecinco
Ella, maldita alma: 7,2% y 219.000
Cuatro
Callejeros: 5,3% y 140.000
laSexta
Cine: El secreto de la isla: 3,6% y 88.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,5% y 1.198.0000
Y Ahora Sonsoles: 10,3% y 746.000
Pasapalabra: 17,9% y 1.274.000
La 1
Directo al grano: 11,2% y 953.000
Valle Salvaje: 12,2% y 891.000
La Promesa: 13,2% y 898.000
Malas lenguas: 11,6% y 780.000
Aquí la tierra: 11,9% y 852.000
Telecinco
Amor...o lo que surja: 5,6% y 500.000
El verano se mueve: 6,5% y 510.000
De lunes a viernes: 8,1% y 556.000
Allá tú: 10,3% y 718.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,2% y 514.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,7% y 382.000
laSexta
Zapeando: 5,5% y 478.000
Más Vale Tarde: 5,4% y 382.000
La 2
El cazador: 2,3% y 191.000
Saber y Ganar: 5,5% y 495.000
Tour de Francia: 8% y 685.000 / 6,1% y 478.000
Malas lenguas: 6,8% y 480.000
Diario de un nómada: 2,6% y 173.000
Jeopardy: 2% y 139.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 19,4% y 364.000
Mañaneros 360: 18,7% y 574.000 / 12,9% y 973.000
Antena 3
Espejo Público: 11,2% y 281.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,5% y 744.000
La ruleta de la suerte: 20,3% y 1.426.000
Telecinco
La mirada crítica: 12,9% y 256.000
Vamos a ver: 10% y 281.000
El precio justo: 8,1% y 518.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 9,3% y 189.000
Al rojo vivo: 6,8% y 249.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,5% y 19.000 / 3% y 52.000 / 2,8% y 57.000
En boca de todos: 6,6% y 203.000
La 2
Curro Jiménez: 4,3% y 152.000
El cazador: 2,7% y 150.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,6% y 1.918.000
Telediario 1: 14,2% y 1.253.000
Informativos Telecinco 15H: 7,4% y 651.000
Noticias Cuatro 1: 7,3% y 494.000
laSexta Noticias 14H: 5,8% y 449.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 17,4% y 1.400.000
Telediario 2: 13,9% y 1.104.000
Informativos Telecinco 21H: 8,8% y 701.000
laSexta Noticias 20H: 6,1% y 424.000
Noticias Cuatro 2: 6,1% y 417.000
RÁNKING
Diario: La 1 (13,3%), Antena 3 (12,2%), Telecinco (8%), Cuatro (6,2%), laSexta (4,7%), La 2 (4%).
Mes: La 1 (20,4%), Antena 3 (11,2%), Telecinco (6,8%), Cuatro (5,5%), laSexta (4,8%), La 2 (3,6%).
- Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont: última hora, en directo
- Josep Pedrerol pone rumbo a Mediaset y habla emocionado de su marcha de Atresmedia: 'Ha sido una pasada, nos han dado libertad y cariño
- Podría ser el emprendedor más joven de la historia: monta un negocio de venta de huevos con solo 6 años
- Silvia Intxaurrondo libra hoy su batalla con RTVE en los juzgados mientras medita si aceptar una oferta de La Séptima
- España registra otro miércoles infernal con 44,4ºC en Valencia y 42,4ºC en Catalunya mientras se prepara para la llegada de otra ola de calor extremo
- Unai Simón protagoniza un inesperado momento con una periodista que enamora a las redes y comparan con Iker y Sara
- Contreras responde sin tapujos al supuesto fichaje de Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Àngels Barceló por La Séptima, el nuevo canal de la TDT
- Rosalía entra en el examen para obtener la nacionalidad española: 'Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es...