Audiencias TV ayer: 'La revuelta' se despide líder y 'El perro andaluz' completa el tándem también como primera opción

'La revuelta' de David Broncano cerró anoche su segunda temporada en TVE. Y lo hizo liderando su franja con un 12,5% y 1.179.000 espectadores. La visita de Antonio Resines surtió efecto en el programa que volverá en septiembre con su tercera temporada.

Después, 'El perro andaluz' toma el relevo y también lidera la noche con su sexta entrega. El programa de Manu Sánchez se ha convertido en revelación del verano y ayer dominó el prime time con un 12,5% y 831.000 seguidores.

Por su parte, los eventos deportivos siguen impulsando la audiencia de TVE. En este caso, el Tour de Francia dobla el share de La 2 en el día y consigue un 8% y 685.000 televidentes en su nueva etapa.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 12,5% y 1.179.000

El perro andaluz: 12,5% y 831.000

Telecinco

First Dates Summer: 9,6% y 898.000

Ella, maldita alma: 7,8% y 510.000

Antena 3

El Hormiguero: 8,3% y 793.000

El Peliculón: El mejor verano de mi vida: 8,5% y 604.000

Cuatro

First Dates: 4,8% y 397.000

Horizonte: 7,7% y 724.000 / 9,1% y 607.000

laSexta

laSexta Clave: 4,4% y 339.000

El Intermedio: 3,1% y 292.000

El Taquillazo: Misión Panamá: 2,7% y 172.000

La 2

Trivial Pursuit: 4,2% y 348.000

Cifras y letras: 6% y 559.000

Documenta RTVE: 3% y 224.000

El cine de La 2: 1,9% y 113.000

LATE NIGHT

La 1

El perro andaluz: 7,6% y 196.000

Antena 3

Cine: Lo contrario del amor: 7,4% y 200.000

Telecinco

Ella, maldita alma: 7,2% y 219.000

Cuatro

Callejeros: 5,3% y 140.000

laSexta

Cine: El secreto de la isla: 3,6% y 88.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,5% y 1.198.0000

Y Ahora Sonsoles: 10,3% y 746.000

Pasapalabra: 17,9% y 1.274.000

La 1

Directo al grano: 11,2% y 953.000

Valle Salvaje: 12,2% y 891.000

La Promesa: 13,2% y 898.000

Malas lenguas: 11,6% y 780.000

Aquí la tierra: 11,9% y 852.000

Telecinco

Amor...o lo que surja: 5,6% y 500.000

El verano se mueve: 6,5% y 510.000

De lunes a viernes: 8,1% y 556.000

Allá tú: 10,3% y 718.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,2% y 514.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,7% y 382.000

laSexta

Zapeando: 5,5% y 478.000

Más Vale Tarde: 5,4% y 382.000

La 2

El cazador: 2,3% y 191.000

Saber y Ganar: 5,5% y 495.000

Tour de Francia: 8% y 685.000 / 6,1% y 478.000

Malas lenguas: 6,8% y 480.000

Diario de un nómada: 2,6% y 173.000

Jeopardy: 2% y 139.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 19,4% y 364.000

Mañaneros 360: 18,7% y 574.000 / 12,9% y 973.000

Antena 3

Espejo Público: 11,2% y 281.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,5% y 744.000

La ruleta de la suerte: 20,3% y 1.426.000

Telecinco

La mirada crítica: 12,9% y 256.000

Vamos a ver: 10% y 281.000

El precio justo: 8,1% y 518.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 9,3% y 189.000

Al rojo vivo: 6,8% y 249.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,5% y 19.000 / 3% y 52.000 / 2,8% y 57.000

En boca de todos: 6,6% y 203.000

La 2

Curro Jiménez: 4,3% y 152.000

El cazador: 2,7% y 150.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,6% y 1.918.000

Telediario 1: 14,2% y 1.253.000

Informativos Telecinco 15H: 7,4% y 651.000

Noticias Cuatro 1: 7,3% y 494.000

laSexta Noticias 14H: 5,8% y 449.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,4% y 1.400.000

Telediario 2: 13,9% y 1.104.000

Informativos Telecinco 21H: 8,8% y 701.000

laSexta Noticias 20H: 6,1% y 424.000

Noticias Cuatro 2: 6,1% y 417.000

RÁNKING

Diario: La 1 (13,3%), Antena 3 (12,2%), Telecinco (8%), Cuatro (6,2%), laSexta (4,7%), La 2 (4%).

Noticias relacionadas

Mes: La 1 (20,4%), Antena 3 (11,2%), Telecinco (6,8%), Cuatro (5,5%), laSexta (4,8%), La 2 (3,6%).