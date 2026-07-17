Antena 3 se tira a la piscina con la serie basada en su saga de películas más exitosa para enfrentarse a 'El perro andaluz' desde la próxima semana

Antena 3 continúa reforzando su sólida e histórica apuesta por la ficción marca de la casa. La cadena ha anunciado el gran estreno en abierto de 'Padre no hay más que uno', la serie para el próximo jueves 23 de julio a las 23:00 horas. Tras su exitoso recorrido en exclusiva por atresplayer, la producción desembarca en el prime time emitiendo sus dos primeros capítulos.

Creada por Inés de León, esta hilarante comedia amplía el universo de la exitosa marca cinematográfica con una propuesta repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. La ficción nos presenta a la familia Vicho Vaello, con Daniel Pérez Prada en el papel de Mateo (el padre) y Mariam Hernández como Helena (la madre). Junto a ellos, completan el reparto Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Almodóvar, Naia de las Heras y Olivia Cahen como los hijos, además de las reconocidas Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo interpretando a las abuelas.

Coescrita por Raúl Navarro (quien también codirige junto a Inés) y Juan Manuel de Vega, la serie es una producción de Bowfinger International Pictures en asociación con Sony Pictures International Productions, contando con la participación de Atresmedia y Prime Video, y con Mª Luisa Gutiérrez a cargo de la producción.

Así es 'Padre no hay más que uno'

Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que “esto no puede ser tan difícil”. Pronto descubrirá que lo es, y mucho.

Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.

El sello de ficción de Antena 3: éxito nacional e internacional

Con este lanzamiento, Atresmedia sigue demostrando su liderazgo absoluto en el sector de la ficción nacional de calidad y variada, un rasgo distintivo de su ADN desde hace más de tres décadas. El sello Series Atresmedia continúa consolidándose como el gran referente de la ficción en español a nivel global.

A lo largo de los años, sus producciones han logrado hitos históricos y el aplauso unánime de la crítica, traspasando fronteras con títulos internacionales de la talla de 'La Casa de Papel' (ganadora del Emmy Internacional), 'Veneno', 'Vis a Vis', 'Velvet' o 'Alba'.

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Este éxito se mantiene imparable en la actualidad. Antena 3, cadena líder de la televisión en España, domina de forma rotunda el ranking de las ficciones más seguidas de la temporada con fenómenos que arrasan en más de 40 países, como 'Perdiendo el juicio' o 'Ángela', además del incontestable triunfo diario de 'Sueños de libertad', la serie más vista de toda la televisión.