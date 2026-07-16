'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy: Un embarazo secreto sale a la luz y Fina sufre una humillante acusación de "enchufe"

La tensión no deja de crecer en las tardes de Antena 3. El próximo capítulo de 'Sueños de libertad' promete revolucionar por completo la vida de sus protagonistas con giros inesperados, secretos familiares a punto de estallar y dolorosas acusaciones que pondrán a prueba las relaciones más queridas de la colonia.

Un secreto de paternidad y una propuesta de adopción extrema

La trama del embarazo de Marisol dará un vuelco definitivo. Damián descubrirá toda la verdad: Marisol está esperando un hijo de Pablo. Lejos de quedarse de brazos cruzados, el implacable patriarca intervendrá de inmediato y le aconsejará a Pablo, de forma muy directa, que reconozca a esa criatura y no cometa un error irreparable del que pueda arrepentirse el resto de su vida.

Mientras tanto, la desesperación se apodera de Pablo y Nieves, quienes plantearán una drástica e inesperada idea a Marisol: le propondrán adoptar a su futuro hijo. ¿Cómo reaccionará ella ante semejante petición?

Por si fuera poco, las mentiras familiares siguen cobrándose víctimas. Eduardo decidirá confesarle a Roque una verdad a medias. Le revelará que Federico era su hermano y se presentará ante él como su tío... ocultándole cobardemente que en realidad él es su verdadero padre biológico. Un secreto de un calibre monumental que amenaza con destruirlo todo si algún día sale a la luz.

Fina, señalada y humillada en su nuevo puesto de trabajo

La felicidad de Fina por su incorporación al nuevo departamento de publicidad de la empresa se transformará rápidamente en una pesadilla. Gabriel descubrirá su nuevo empleo y arremeterá duramente contra ella.

Convencido de que la fotógrafa no tiene las capacidades necesarias para asumir semejante responsabilidad, Gabriel la acusará de haber conseguido el puesto única y exclusivamente por "enchufe", señalándola por ser la pareja de Marta. Fina se quedará completamente sin palabras ante este humillante ataque. ¿Cómo afectará esto a su relación con Marta y a su futuro en la fábrica?

Buenas noticias para Begoña y una oportunidad para Claudia

No todo serán lágrimas en la colonia. Tras días de muchísima angustia, Begoña por fin podrá respirar tranquila: el pequeño Juanito volverá a tolerar la leche materna. Al ver que todo mejora, la enfermera recapacitará y le pedirá sinceras disculpas a Beatriz por haber desconfiado de ella.

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Por otra parte, Valentina, consciente de la difícil y tensa relación que existe entre ella y Claudia, decidirá dejar a un lado sus diferencias para echarle una mano. Valentina le dará valiosos consejos para que aprenda a desenvolverse y se convierta en una gran dependienta, logrando así el objetivo de dejar de estar siempre relegada al almacén de las tiendas.