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'El perro andaluz': invitados al programa de Manu Sánchez esta noche en TVE

Rosa López y Boris Izaguirre serán los invitados de lujo en una entrega clave que se emitirá tras la despedida veraniega de 'La Revuelta' y sin el colchón del fútbol

Manu Sánchez, 'El perro andaluz'

Manu Sánchez, 'El perro andaluz' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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El verano de TVE está siendo un auténtico rompecabezas de horarios, pero el público responde. Tras arrasar el pasado jueves con un espectacular 21,8% de share y 1.071.000 espectadores —gracias al inmejorable arrastre del partido Marruecos-Francia del Mundial—, 'El perro andaluz' regresa esta semana con su sexta entrega y, una vez más, alterando su hora de emisión en el prime time de La 1.

Esta vez, Manu Sánchez tendrá como telonero de lujo al equipo de 'La Revuelta', que este jueves echa el cierre a su exitosa temporada para despedirse hasta el mes de septiembre. El gran reto para el humorista andaluz será retener a la audiencia en la que promete ser una noche de lo más competitiva.

Para lograrlo, el programa ha preparado un menú de invitados de primer nivel. La primera en sentarse en el sofá de Manu Sánchez será Rosa López. La carismática cantante granadina repasará sus más de 20 años de exitosa carrera musical, echando la vista atrás para recordar desde su histórico triunfo en la primera edición de 'Operación Triunfo' hasta sus proyectos más recientes.

El toque de glamour, desparpajo e ingenio lo pondrá Boris Izaguirre, que pisa por primera vez el plató de la apuesta estival de RTVE. Aunque provienen de mundos muy diferentes, la química entre la cantante y el televisivo venezolano promete regalar momentos desternillantes y de mucha complicidad en la noche de La 1.

Además de las entrevistas principales, el formato de humor mantendrá sus señas de identidad gracias a sus colaboradores más queridos. Los espectadores podrán disfrutar de Doña Carmen Fuentes, que volverá a sumergirse en el inagotable Archivo de RTVE para rescatar del olvido algunas de las preguntas más míticas y profundas de las entrevistas de Jesús Quintero y la gran María Galiana, que regresa con su aclamada sección 'Palabras Mayores', aportando su particular y sabia visión de la vida.

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Todo ello arropado por sorpresas de última hora que la cadena pública prefiere mantener bajo llave para sorprender a la audiencia este jueves por la noche.

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