Movistar Plus+ recupera el insólito juicio de Chiquito de la Calzada contra Florentino Fernández en su nuevo documental

Movistar Plus+ vuelve a agitar la nostalgia televisiva y prepara el estreno de un proyecto que promete dar mucho de qué hablar. La plataforma estrena 'El otro Chiquito', un documental original que recupera uno de los litigios más singulares, polémicos y desgarradores de la historia reciente de España: el enfrentamiento judicial que sentó en el banquillo a Chiquito de la Calzada contra su propio alter ego televisivo, Lucas Grijander, el personaje al que daba vida un jovencísimo Florentino Fernández en pleno éxito de audiencias.

Tras la histórica demanda interpuesta por el mítico humorista malagueño, la justicia española tuvo que enfrentarse a un dilema sin precedentes en nuestro país: dilucidar si la imitación de Flo era un plagio flagrante y una vulneración al derecho de imagen de Gregorio Sánchez, o si se trataba de una simple parodia de un personaje que, por su enorme popularidad, ya era prácticamente de dominio público.

El origen de la idea y un desfile de testimonios de primer nivel

Esta esperada producción de Movistar Plus+ en colaboración con Globomedia parte de una idea original del aclamado guionista Diego San José (Celeste, Yakarta), mientras que del guion y la dirección se han encargado Javier Morales y Juan Zavala (El crítico).

La producción no solo analiza el proceso judicial, sino que rinde un profundo homenaje al fenómeno social que supuso Gregorio Sánchez en la España de los años 90. Para ello, el documental cuenta con un espectacular y valiosísimo plantel de rostros conocidos que vivieron el huracán en primera persona, entre los que destacan Florentino Fernández y Pepe Navarro (protagonistas directos del conflicto); periodistas y comunicadores como Nieves Herrero, Manuel Campo Vidal y Ramón García; compañeros de profesión y amigos como Paz Padilla, Manolo Sarriá, José Mercé y Juan y Medio; y personalidades de la vida pública de la época como Celia Villalobos y Mario Conde.

Así es 'El otro Chiquito'

En 1995, España tenía un ídolo indiscutible: Chiquito de la Calzada. Su lenguaje invadía las calles, los platós y hasta los discursos oficiales. La sociedad española se rendía ante el humorista que revolucionó a una generación. Pero una noche, el programa más visto de la televisión privada decide dar un golpe maestro: presentar a Lucas Grijander, un personaje inquietantemente parecido a Chiquito.

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Tan parecido que pronto empieza a ocupar su lugar. Para Gregorio Sánchez, el hombre detrás del mito, aquello era una pesadilla. Tras años de lucha para alcanzar la fama, veía cómo le arrebataban su identidad ante millones de espectadores. Así comienza uno de los litigios más insólitos de la historia española: Chiquito contra Lucas Grijander, en una batalla judicial por algo que ya parecía pertenecer a todos. Una guerra por la propiedad de un fenómeno cultural… y por la supervivencia de un hombre.