Jazz Vilá cumple su promesa más temida en 'Maestros de la Costura' y acaba "desmoralizado"

La tensión de las nominaciones y el miedo a la expulsión en 'Maestros de la Costura' a veces llevan a los aprendices a realizar promesas desesperadas de las que luego es muy difícil escapar. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Jazz Vilá, que llegó al taller de Televisión Española dispuesto a pagar su deuda con el destino tras haber esquivado la expulsión de la semana pasada. El concursante, fiel a su palabra pero visiblemente nervioso, se vio obligado a ponerse en manos de las tijeras ante la atenta mirada de sus compañeros.

Un pacto con "letra pequeña" ante la insistencia de Yolanda Ramos

Antes de que el metal tocara su cabeza, el propio Jazz intentó por todos los medios matizar los términos del acuerdo para evitar un desastre estético mayor. "Yo prometí que si me quedaba en el programa y no perdía la expulsión, me cortaba un mechón del pelo", se justificaba el cubano ante el jurado, haciendo hincapié en que en ningún momento se habló de un rapado completo: "Yo dije un mechón".

Sin embargo, la presión en el plató era máxima, especialmente por parte de una divertidísima Yolanda Ramos, que insistía en que el corte debía ser visible y generoso. Al final, acorralado por las bromas del jurado y sosteniendo un palo santo como amuleto, el actor acabó elevando su apuesta con humor pero con una advertencia muy clara: "Me voy a cortar el pelo en medio del programa si no me expulsan, pero si me cortas el de en medio, me quedo con una calvicie".

El dramático resultado final de la promesa

Con el taller conteniendo la respiración y las cámaras grabando cada milímetro del tijeretazo para la posteridad, las tijeras hicieron su trabajo. Jazz trató de mantener el tipo y la compostura mientras caía su cabello, autoconvenciéndose de que lo importante era salir airoso de la situación. "No me arrepiento, lo importante es que mechón, punto en boca", aseguraba resignado.

El lamento de Jazz: Fiel a su arrolladora y teatral personalidad, el concursante no pudo ocultar su disgusto al verse en el espejo. "Estoy desmoralizado.Me siento como los indígenas yumas del norte cuando les cortaban el pelo", bromeó desatando las carcajadas del jurado, aunque terminó restándole hierro al asunto y dando la prueba por buena con tal de seguir una semana más luchando por el maniquí de oro.

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Para más inri, Vilá terminó protagonizando una incomprensible expulsión en la gala, quedándose muy lejos de la final del programa.