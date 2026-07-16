'Maestros de la Costura Celebrity', expulsado ayer: Un concursante desaprovecha su privilegio y termina eliminado incompresiblemente

La cuarta entrega de 'Maestros de la Costura Celebrity 2' ha sido un auténtico torbellino de emociones, tensión y giros de guion jamás vistos en la historia del formato de La 1. El programa, que contó con las visitas de lujo de la medallista olímpica Ana Peleteiro y la arrolladora La Terremoto de Alcorcón, dejó a los espectadores pegados a la pantalla con una montaña rusa que incluyó la desesperación absoluta de Pau Echániz, un castigo masivo sin precedentes y un histórico "superpoder" que lo cambia todo.

La pesadilla de Pau Echániz y el gran triunfo de Beatriz Luengo

La noche comenzó con un reto de diseño deportivo casual que se convirtió en una auténtica tortura para el piragüista Pau Echániz. Las famosas gorras con mensajes ocultos que los concursantes debían destapar hicieron de las suyas. Beatriz Luengo, aconsejada por Yolanda Ramos, usó su ventaja para obligar a Pau a cambiar de taller y quedarse con su tela.

Cuando el deportista lograba reconducir el diseño, la mala suerte volvió a golpearle con un mensaje demoledor: "Debes entregarnos lo que llevas hecho hasta ahora y volver a empezar". Fuera de sí, Pau tiró las piezas al aire: "Tomad, tomad", exclamó al borde del abandono. Por si fuera poco, Mario Vaquerizo le "congeló" diez minutos más a cambio de conseguirle una firma del cantante Rojuu. Prácticamente de la nada y con solo media hora, Pau logró presentar una prenda que asombró al exigente diseñador Luis de Javier.

Sin embargo, la gran triunfadora de la prueba fue Beatriz Luengo, quien firmó el mejor diseño y se llevó una recompensa oculta e histórica en el programa: el dedal de la segunda oportunidad.

Raquel Sánchez Silva condujo a la artista al Taller Secreto para entregarle este inédito privilegio que le otorgará el poder de regresar directamente al taller si resulta expulsada. ¿La única condición? Que nadie se entere. "Tengo la misma emoción que cuando recibí el Grammy", confesó Beatriz.

Desastre fallero en Valencia: ¡Todos al foso de expulsión!

Para la prueba de exteriores, las cámaras viajaron hasta Valencia en plenas Fallas con el exigente encargo de replicar dos espectaculares trajes tradicionales de valenciana. Beatriz Luengo diseñó los equipos y el jurado nombró a Yolanda Ramos como "doble capitana".

A pesar de las buenas intenciones y el esfuerzo titánico de los aprendices con tejidos tan espectaculares y delicados como el espolín, la extrema complejidad de la costura tradicional valenciana acabó arrollando a ambos grupos. Ante el caótico resultado, el jurado capitaneado por Lorenzo Caprile tomó una decisión sin precedentes: mandil negro para todos.

Ningún celebrity se salvó de ir a la prueba de eliminación, aunque Jazz Vilá fue destacado como el mejor del reto.

El error garrafal de Jazz Vilá y una despedida de lo más emotiva

La última y decisiva prueba de la noche consistió en confeccionar un diseño a medida inspirado en el maquillaje, reto en el que María Escoté deslumbró haciendo un vestido en directo con la técnica moulage.

Como mejor aprendiz de la prueba anterior, Jazz Vilá tuvo el poder de salvar a dos compañeros (eligiendo a Pau y Jaydy). Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada durante la prueba. Jazz protagonizó el momento más tenso al monopolizar el probador con su modelo, impidiendo que sus compañeros pudieran ajustar sus vestidos a tiempo. "Jazz, eso no lo puedes hacer", le recriminó duramente Pepón Nieto.

Pero el gran error del actor cubano llegó al final. Raquel Sánchez Silva desveló que Jazz inicialmente había salvado a Pau con la intención de pedir el imperdible dorado (para que el piragüista le ayudase a coser), pero se le olvidó por completo solicitarlo durante la prueba.

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Sin esa ayuda, su prenda acabó siendo la peor valorada de la noche. Lorenzo Caprile pronunció su nombre como el nuevo expulsado, desatando las lágrimas de sus compañeros. Jazz se despidió con unas conmovedoras palabras: "Quiero agradecer la oportunidad. Aquí he sido yo, real. Me habéis devuelto la vida en muchos sentidos y me habéis dado la oportunidad de volver a España".