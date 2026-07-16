Audiencias TV ayer: El Inglaterra - Argentina arrasa e impulsa después a 'Maestros de la Costura Celebrity' hasta su récord histórico

El Mundial sigue dominando las audiencias con fuerza este verano. El partido entre Inglaterra y Argentina que elegía al otro finalista del torneo consiguió ayer un espectacular 57% y 8.171.000 espectadores. Un enorme seguimiento para descubrir al rival de España el próximo domingo.

Este dato impulsa a 'Maestros de la Costura Celebrity', que emitió una nueva gala tras el partido y creció hasta firmar su récord histórico. Un 17,2% y 935.000 seguidores siguieron la nueva entrega del concurso.

Por la tarde, el Tour de Francia le da una alegría a La 2 y dispara su audiencia con un 7,2% y 624.000 fieles en su etapa número 11.

PRIME TIME

La 1

Mundial: Inglaterra - Argentina: 57% y 8.171.000

Camino a Nueva York: 41,7% y 5.107.000

Maestros de la Costura Celebrity: 17,2% y 935.000

Antena 3

El hormiguero: 2,9% y 446.000

Salta: 5,6% y 424.000

Teñecinco

First Dates: 2,7% y 418.000

First Dates Summer: 8% y 525.000

Cuatro

First Dates: 2% y 257.000

Horizonte: 2,7% y 405.000

Viajeros Cuatro: 5,5% y 424.000

laSexta

laSexta Clave: 2,5% y 280.000

El Intermedio: 1,1% y 173.000

No se lo digas a nadie: 2,3% y 185.000

La 2

Trivial Pursuit: 3,6% y 472.000

Cifras y letras: 4,3% y 645.000

Documaster: 3,4% y 381.000

LATE NIGHT

La 1

Make Up Stars Drag Tour: 10,9% y 217.000

Telecinco

First Dates: Summer Resort: 7,7% y 208.000

Antena 3

Salta: 6,4% y 175.000

Cuatro

Vijeros Cuatro: 5,4% y 178.000 / 6% y 120.000

laSexta

Caso: 3,7% y 160.000 / 6,1% y 150.000

TARDE

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial: 16,2% y 1.532.000

Directo al grano: 12,1% y 1.034.000

Valle Salvaje: 10,8% y 781.000

La Promesa: 12,7% y 887.000

Camino a Nueva York: 11% y 770.000

Antena 3

Sueños de libertad: 13,4% y 1.188.000

Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 687.000

Pasapalabra: 14% y 1.174.000

Telecinco

Amor...o lo que surja: 5,7% y 508.000

El verano se mueve: 7% y 539.000

De lunes a viernes: 8,7% y 604.000

Allá tú: 9,5% y 735.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,6% y 548.000

Lo sabe, no lo sabe: 6,1% y 422.000

laSexta

Zapeando: 6% y 529.000

Más Vale Tarde: 6,1% y 440.000

La 2

El cazador: 3,2% y 274.000

Saber y ganar: 5,7% y 533.00

Tour de Francia: 7,2% y 624.000

El mundo de los océanos: 4,3% y 340.000

Malas Lenguas: 7,5% y 536.000

Diario de un nómada: 4,6% y 308.000

Jeopardy: 3,1% y 259.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 24,3% y 445.000

Mañaneros 360: 17,4% y 538.000 / 13,5% y 1.059.000

Antena 3

Espejo Público: 11,1% y 279.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,4% y 725.000

La ruleta de la suerte: 19,8% y 1.454.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,2% y 217.000

Vamos a ver: 9,2% y 258.000

El precio justo: 8,1% y 529.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 7,4% y 147.000

Al Rojo vivo: 6,2% y 233.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,3% y 16.000 / 1,2% y 20.000 / 2,2% y 46.000

En boca de todos: 7,3% y 227.000

La 2

Curro Jiménez: 4,1% y 144.000

El cazador: 2,3% y 131.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23% y 2.126.000

Telediario 1: 15,3% y 1.383.000

Informativos Telecinco 15H: 8,4% y 777.000

Noticias Cuatro 1: 8,9% y 620.000

laSexta Noticias 14H: 6% y 489.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 6% y 756.000

laSexta Noticias 20H: 6,6% y 491.000

Noticias Cuatro 2: 5,7% y 423.000

Informativos Telecinco 21H: 3,2% y 389.000

RÁNKING

Diario: La 1 (26,5%), Antena 3 (9,6%), Telecinco (6,4%), Cuatro (4,9%), laSexta (4,1%), La 2 (4,1%).

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Mes: La 1 (20,9%), Antena 3 (11,1%), Telecinco (6,7%), Cuatro (5,4%), laSexta (4,8%), La 2 (3,6%).