Miércoles 15 de julio 2026
Audiencias TV ayer: El Inglaterra - Argentina arrasa e impulsa después a 'Maestros de la Costura Celebrity' hasta su récord histórico
'De lunes a viernes' logra su segundo mejor registro, el Tour de Francia arrasa en La 2 y 'Directo al grano' firma su programa más visto desde febrero
El Mundial sigue dominando las audiencias con fuerza este verano. El partido entre Inglaterra y Argentina que elegía al otro finalista del torneo consiguió ayer un espectacular 57% y 8.171.000 espectadores. Un enorme seguimiento para descubrir al rival de España el próximo domingo.
Este dato impulsa a 'Maestros de la Costura Celebrity', que emitió una nueva gala tras el partido y creció hasta firmar su récord histórico. Un 17,2% y 935.000 seguidores siguieron la nueva entrega del concurso.
Por la tarde, el Tour de Francia le da una alegría a La 2 y dispara su audiencia con un 7,2% y 624.000 fieles en su etapa número 11.
PRIME TIME
La 1
Mundial: Inglaterra - Argentina: 57% y 8.171.000
Camino a Nueva York: 41,7% y 5.107.000
Maestros de la Costura Celebrity: 17,2% y 935.000
Antena 3
El hormiguero: 2,9% y 446.000
Salta: 5,6% y 424.000
Teñecinco
First Dates: 2,7% y 418.000
First Dates Summer: 8% y 525.000
Cuatro
First Dates: 2% y 257.000
Horizonte: 2,7% y 405.000
Viajeros Cuatro: 5,5% y 424.000
laSexta
laSexta Clave: 2,5% y 280.000
El Intermedio: 1,1% y 173.000
No se lo digas a nadie: 2,3% y 185.000
La 2
Trivial Pursuit: 3,6% y 472.000
Cifras y letras: 4,3% y 645.000
Documaster: 3,4% y 381.000
LATE NIGHT
La 1
Make Up Stars Drag Tour: 10,9% y 217.000
Telecinco
First Dates: Summer Resort: 7,7% y 208.000
Antena 3
Salta: 6,4% y 175.000
Cuatro
Vijeros Cuatro: 5,4% y 178.000 / 6% y 120.000
laSexta
Caso: 3,7% y 160.000 / 6,1% y 150.000
TARDE
La 1
Teledeporte: Directo al Mundial: 16,2% y 1.532.000
Directo al grano: 12,1% y 1.034.000
Valle Salvaje: 10,8% y 781.000
La Promesa: 12,7% y 887.000
Camino a Nueva York: 11% y 770.000
Antena 3
Sueños de libertad: 13,4% y 1.188.000
Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 687.000
Pasapalabra: 14% y 1.174.000
Telecinco
Amor...o lo que surja: 5,7% y 508.000
El verano se mueve: 7% y 539.000
De lunes a viernes: 8,7% y 604.000
Allá tú: 9,5% y 735.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,6% y 548.000
Lo sabe, no lo sabe: 6,1% y 422.000
laSexta
Zapeando: 6% y 529.000
Más Vale Tarde: 6,1% y 440.000
La 2
El cazador: 3,2% y 274.000
Saber y ganar: 5,7% y 533.00
Tour de Francia: 7,2% y 624.000
El mundo de los océanos: 4,3% y 340.000
Malas Lenguas: 7,5% y 536.000
Diario de un nómada: 4,6% y 308.000
Jeopardy: 3,1% y 259.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 24,3% y 445.000
Mañaneros 360: 17,4% y 538.000 / 13,5% y 1.059.000
Antena 3
Espejo Público: 11,1% y 279.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,4% y 725.000
La ruleta de la suerte: 19,8% y 1.454.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,2% y 217.000
Vamos a ver: 9,2% y 258.000
El precio justo: 8,1% y 529.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 7,4% y 147.000
Al Rojo vivo: 6,2% y 233.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,3% y 16.000 / 1,2% y 20.000 / 2,2% y 46.000
En boca de todos: 7,3% y 227.000
La 2
Curro Jiménez: 4,1% y 144.000
El cazador: 2,3% y 131.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23% y 2.126.000
Telediario 1: 15,3% y 1.383.000
Informativos Telecinco 15H: 8,4% y 777.000
Noticias Cuatro 1: 8,9% y 620.000
laSexta Noticias 14H: 6% y 489.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 6% y 756.000
laSexta Noticias 20H: 6,6% y 491.000
Noticias Cuatro 2: 5,7% y 423.000
Informativos Telecinco 21H: 3,2% y 389.000
RÁNKING
Diario: La 1 (26,5%), Antena 3 (9,6%), Telecinco (6,4%), Cuatro (4,9%), laSexta (4,1%), La 2 (4,1%).
Mes: La 1 (20,9%), Antena 3 (11,1%), Telecinco (6,7%), Cuatro (5,4%), laSexta (4,8%), La 2 (3,6%).
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