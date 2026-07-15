Zevra Festival en cifras para celebrar su quinto aniversario: 150.000 asistentes, 100 conciertos y ocho escenarios que recibirán a Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA

Zevra Festival celebrará su quinto aniversario del 24 al 27 de julio en la Playa de Cullera con la previsión de batir su récord de público. El macrofestival valenciano espera reunir a más de 150.000 asistentes en una edición que contará con 100 conciertos, ocho escenarios y una zona de descanso para 8.000 jóvenes entre tienda de campaña, glamping y autocaravanas junto al mar.

Tres grandes nombres latinos al frente

El cartel estará encabezado por Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA, que actuarán como principales reclamos de una programación centrada en el pop, la música latina, el reggaeton, el trap, el hip-hop, el indie, el pop-rock y la electrónica. Junto a ellos también figuran nombres como Leire Martínez, Saiko, Omar Montes, Chanel, JC Reyes, Álvaro Soler, Juan Magán, Luar La L, La Pantera, Metrika, Ovy On The Drums, DJ Nano, Efecto Pasillo, Iñigo Quintero o Ginestà.

La edición de este año incorporará además un evento especial de SHARK, la fiesta nacida en Barcelona y dirigida al público de la Generación Z. La electrónica también tendrá un papel destacado con sesiones de DJ Nano, Anthony Godfather, Alvama Ice, Brenda Serna, Parkineos, Michenlo y otros nombres del circuito. Como guiño a la cultura valenciana, el festival dedicará el viernes 24 de julio un escenario a las charangas, con una decena de bandas locales actuando en formato cara a cara.

Cullera, al 100%

El impacto del festival volverá a sentirse en toda la ciudad. La organización prevé que hoteles, apartamentos, terrazas y comercios alcancen niveles de ocupación cercanos al 100%, con miles de jóvenes llegados desde distintos puntos de España. Para Cullera y el conjunto de la Ribera Baja, Zevra se ha convertido en un revulsivo económico por el aumento de reservas, actividad hostelera y consumo durante los días del evento.

El dispositivo también tendrá una dimensión considerable. El festival generará cerca de 1.000 puestos de trabajo directos y contará con un operativo de seguridad formado por 700 efectivos, con controles en accesos, carreteras y tráfico, además del refuerzo de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y distintas unidades especializadas.

Autobuses desde toda España

Para facilitar el desplazamiento, la organización ha reforzado la oferta de autobuses con rutas desde una decena de ciudades españolas. Habrá salidas desde Madrid, Euskadi, La Rioja, Aragón, Murcia y Catalunya, además de líneas desde València, Castellón y Alicante. También se han previsto conexiones desde localidades como Gandía, Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Alcoy, El Perelló, Sueca, Dénia, Oliva y Tavernes de la Valldigna.

Noticias relacionadas

Las entradas siguen a la venta en la web oficial del festival, con precios desde 60 euros para la entrada de día y 99 eurospara el abono de tres días. Con esas cifras, Zevra afronta su edición más ambiciosa y consolida Cullera como uno de los grandes puntos de encuentro musical del verano mediterráneo.