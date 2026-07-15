Unai Simón protagoniza un inesperado momento con una periodista que enamora a las redes y comparan con Iker y Sara

La clasificación de España para la final del Mundial 2026 ha vuelto a despertar los paralelismos con aquel histórico verano de 2010. El recorrido de la Selección, las referencias a la Eurocopa ganada dos años antes, la presencia de futbolistas del Barça y hasta la participación musical de Shakira han alimentado la sensación de que este campeonato tiene ecos muy reconocibles de la primera estrella. Y, como no podía ser de otra manera, también ha aparecido una escena con sabor a televisión, fútbol y prensa rosa.

El recuerdo de Casillas y Carbonero

El beso de Iker Casillas a Sara Carbonero tras conquistar el Mundial de Sudáfrica sigue siendo una de las imágenes más recordadas de la televisión española. Dieciséis años después, los aficionados han encontrado un nuevo momento con aroma romántico, aunque esta vez todo nace de un gesto espontáneo.

El protagonista fue Unai Simón, portero de la Selección, que tras la victoria ante Francia coincidió con Elena G. Durán, reportera de DAZN, a la salida del vestuario. La periodista estaba grabando una dinámica con los jugadores: chocaba el puño con ellos y les entregaba una chuchería como regalo.

El detalle de Unai Simón

En el vídeo, Elena G. Durán aparece primero con jugadores como Pedri, Marc Pubill y Álex Baena. Después, la reportera cuenta que era su cumpleaños y recibe las felicitaciones de varios internacionales. Entonces aparece Unai Simón, que decide darle la vuelta al juego: es él quien le hace chocar los puños y quien le entrega una chuchería.

La escena se vuelve todavía más simpática cuando Elena le explica que está de cumpleaños. Al escucharla, el portero vuelve a mirar en su mochila y le da un segundo caramelo, dejando a la periodista sorprendida por el detalle. Un gesto sencillo, pero suficiente para que muchos seguidores destacaran la naturalidad y cercanía del guardameta en plena euforia por el pase a la final.

Las redes hacen su propia película

El momento no tardó en circular entre los aficionados, que empezaron a compararlo con la historia de Casillas y Carbonero. La imagen de un portero de la Selección y una periodista deportiva en pleno Mundial fue suficiente para que las redes hicieran el resto y fantasearan con una nueva trama sentimental ligada al campeonato.

Noticias relacionadas

Sin embargo, en este caso la comparación se queda únicamente en el terreno del guiño televisivo. Elena G. Durán tiene pareja, y de hecho compartió en redes la felicitación de su novio y el ramo de flores que le había enviado por su cumpleaños. Aun así, el detalle de Unai Simón se ha convertido en una de esas pequeñas escenas que humanizan a los jugadores en mitad de una cita histórica para la Selección.