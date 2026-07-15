Terelu Campos no da crédito al ver anunciada la casa de María Teresa en Málaga sin su permiso: “Es inviable”

Terelu Campos se encontró este martes en 'De lunes a viernes' con una información que no esperaba. El programa mostró unas imágenes de la casa que María Teresa Campos tenía en Málaga, un ático frente al mar de unos 180 metros cuadrados que había aparecido anunciado en un portal inmobiliario por más de un millón y medio de euros. La colaboradora confirmó en directo que la vivienda era la de su madre, pero aseguró que no tenía conocimiento de que esas fotografías estuvieran publicadas.

La reacción de Terelu fue inmediata al reconocer las estancias de la casa en pantalla. “Esa que hemos visto, es la casa de mi madre de Málaga. ¿Quién ha podido poner esto?”, preguntó visiblemente sorprendida. La colaboradora insistió en que ni ella ni su hermana, Carmen Borrego, han tomado aún una decisión definitiva sobre el futuro del inmueble: “Lo que nosotras en un futuro hagamos con esta casa no está decidido por lo tanto, es inviable que esté en ningún portal”.

Lo que más preocupó a Terelu no fue solo la posibilidad de que la vivienda apareciera anunciada, sino el origen de las imágenes. Según explicó, nunca ha mantenido conversaciones con ninguna inmobiliaria para poner en venta la casa y no entiende cómo esas fotografías han podido acabar en internet. “A mí lo que me preocupa es que alguien tenga fotos de mi casa sin yo saberlo”, afirmó durante el programa.

Beatriz Archidona aclaró entonces cómo había llegado el material a la redacción del magacín de Telecinco. “Estas fotografías nosotros las tenemos porque un portal, que es Idealista, que vende y alquila, las ha colgado. Nosotros las hemos podido capturar, porque la vivienda tiene que estar en venta o en alquiler para que las hagan públicas”, explicó la presentadora ante la sorpresa de su compañera.

Terelu, que habló con Carmen Borrego mientras se abordaba el asunto en directo, trasladó que su hermana tampoco entendía lo ocurrido. La colaboradora aseguró que Carmen le estaba diciendo que esas imágenes no se correspondían con las del anuncio, aunque ambas compartían la misma inquietud: saber quién había tenido acceso a fotografías tomadas desde dentro de la vivienda y con qué autorización.

Noticias relacionadas

El anuncio, según explicó el programa, fue retirado al mediodía, antes de la emisión de 'De lunes a viernes'. Aun así, la publicación dejó en el aire muchas preguntas para las hijas de María Teresa Campos, que ahora intentan aclarar cómo una casa sobre la que todavía no han tomado una decisión familiar pudo aparecer anunciada públicamente como disponible.