'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 15 de julio: Gabriel descubre el secreto de Paula y chantajea a Tasio

'Sueños de libertad' emite este miércoles 15 de julio su capítulo 604 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La ficción diaria vuelve a complicar la situación de Tasio con Paula, mientras Begoña empieza a atar cabos sobre lo que ocurre con Juanito y Eduardo se enfrenta a la llegada de Roque a la casa grande. El episodio también estará disponible en Disney+ y Atresplayer.

Gabriel encuentra un arma contra Tasio

Damián y Digna se quedan preocupados después de encontrarse con Marisol en Toledo. La joven empieza a sentirse mal, sufre un fuerte dolor en el vientre y se niega a que la lleven al hospital, lo que hace que ambos sospechen que podría estar embarazada. La situación de Marisol se convierte así en un nuevo problema para la familia, justo cuando Nieves intenta buscar una salida.

Fina, por su parte, decide hablar con Cloe antes de aceptar la propuesta profesional que le ha hecho. La fotógrafa quiere saber si de verdad está preparada para verlas trabajar juntas a ella y a Marta sin que eso genere nuevas tensiones. Tras aclarar la situación, Fina acepta finalmente la oferta y abre una nueva etapa en su carrera.

En la tienda, Gabriel se cruza con Paula y empieza a interrogarla para saber de dónde viene y qué relación tiene con la familia. Después, decide acudir a don Agustín para indagar más sobre ella. El párroco acaba hablando más de la cuenta y le confirma el affaire que Paula mantuvo con Tasio, una información que Gabriel no tarda en convertir en un arma.

Begoña empieza a sospechar de Beatriz

Begoña también comienza a sospechar que Beatriz ha podido darle leche de fórmula a Juanito a escondidas para que el bebé rechace el pecho de su madre. Beatriz lo niega, pero se da cuenta de que Begoña empieza a acercarse demasiado a la verdad y decide actuar con más cautela.

Mientras tanto, Paula comete un error con una clienta en la tienda y Claudia toma una decisión inmediata: relegarla al almacén. Su llegada al nuevo puesto sigue siendo incómoda para todos y el margen de Paula dentro de la tienda se reduce cada vez más.

Nieves toma una decisión sobre Marisol

Eduardo intenta mantenerse firme en su decisión de no revelar su vínculo con Roque. Damián le comunica que el joven acudirá a la casa grande para hablar de los negocios que tenía con su padre y, tras pensárselo mucho, el chófer prefiere seguir en el anonimato. Cuando Roque llega a la mansión de los De La Reina, se encuentra con su tío, aunque Eduardo evita contarle quién es realmente.

La visita de Marisol lleva a Nieves a plantearle a Pablo una solución inesperada: adoptar al bebé cuando nazca. Cree que puede ser la mejor opción para todos, aunque la propuesta amenaza con abrir un nuevo conflicto familiar.

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El capítulo termina con Gabriel moviendo ficha contra Tasio. Tras descubrir su secreto con Paula, le amenaza con despedirla si no respalda su plan para abaratar los costes de producción de los perfumes históricos. Una maniobra que deja a Tasio atrapado entre proteger a Paula o traicionar el legado de los Merino.