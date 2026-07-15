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Crimen en Asturias

SkyShowtime prepara 'Muerte en Llanes', la serie sobre el asesinato del concejal Javier Ardines

Javier Gutiérrez, María Vázquez e Isak Férriz protagonizan esta miniserie original española, inspirada en la investigación de la Guardia Civil.

'Muerte en Llanes'

'Muerte en Llanes' / SkyShowtime

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Carlos Merenciano

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Madrid
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SkyShowtime amplía su apuesta por la ficción española con 'Muerte en Llanes', una nueva serie original cuyo rodaje ya ha comenzado. La miniserie estará formada por seis episodios y recuperará uno de los crímenes que más impacto tuvo en Asturias en los últimos años: el asesinato de Javier Ardines, concejal del Ayuntamiento de Llanes.

La ficción parte del crimen ocurrido el 16 de agosto de 2018, cuando Javier Ardines apareció muerto a unos cien metros de su casa. El caso saltó rápidamente a los medios y abrió una investigación de la Guardia Civil en la que comenzaron a aparecer rivalidades políticas, oposiciones amañadas y enemistades personales.

La investigación dio después un giro inesperado con nuevos indicios que apuntaron hacia un triángulo pasional. Ese cambio de rumbo será una de las claves narrativas de la serie, que adapta el podcast 'Las dos muertes de Javier Ardines' y pone el foco en el trabajo policial que permitió reconstruir lo ocurrido.

Javier Gutiérrez lidera el reparto

'Muerte en Llanes' está protagonizada por Javier Gutiérrez, ganador de dos premios Goya, junto a María Vázquez e Isak Férriz. El reparto se completa con Urko Olazábal, Ana Wagener, Natalia Verbeke, Jorge Bosch, Irene Anula y Miren Gaztañaga.

La serie está dirigida por Gerardo Olivares y creada y escrita por Jesús Mesas Silva. La producción corre a cargo de K 2000 en colaboración con 100 Balas para SkyShowtime, con Alejandro Flórez y Manu Sánchez como productores ejecutivos por parte de 100 Balas.

Una investigación llevada a la ficción

Kai Finke, Chief Content Officer de SkyShowtime, define 'Muerte en Llanes' como un thriller inspirado en un caso “muy impactante” y destaca el cuidado con el que el equipo creativo está transformando una investigación compleja en drama televisivo. Para la plataforma, el proyecto encaja con su apuesta por historias locales reconocibles y con identidad propia.

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Gerardo Olivares también subraya la responsabilidad de trasladar esta historia a la pantalla. El director explica que la intención es que la serie respire la verdad del proceso policial y se sienta “cercana, contenida y honesta”, permitiendo al espectador entrar en una investigación llena de matices.

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