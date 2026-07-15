Exclusiva YOTELE
Netflix prepara 'La Dama del Norte', su primera serie junto a Daniel Écija, con Elena Rivera y Maxi Iglesias como protagonistas
La ficción, basada en la novela de Ulises Bértolo e inspirada libremente en una narcotraficante real de los años 90, tendrá ocho episodios y se rodará en Madrid, Galicia y Oporto.
Netflix ya ha puesto en marcha 'La Dama del Norte', su primera serie original española creada por Daniel Écija. Según ha podido saber YOTELE, la plataforma ha comenzado el rodaje de esta ficción producida por Good Mood, compañía de Mediawan, que estará protagonizada por Elena Rivera, Maxi Iglesias, Laura Weissmahr y Lola Rodríguez.
La serie adapta la novela homónima de Ulises Bértolo y está inspirada libremente en la historia real de la narcotraficante responsable del mayor alijo de cocaína incautado en España durante la década de los 90. La ficción contará con ocho episodios y se rodará en distintas localizaciones de Madrid, Galicia y Oporto, en Portugal.
'La Dama del Norte' cuenta la historia de Diana García, una joven que huye a Madrid para dejar atrás un pasado marcado por el dolor. Allí, junto a sus amigas Penélope y Maricarmen, termina al frente de uno de los cárteles de droga más violentos de la España de los 90. En un entorno dominado por hombres, Diana aprende a negociar, liderar y sobrevivir mientras construye una leyenda criminal.
El conflicto se complica con la aparición del detective Medina, el único capaz de mirar más allá del mito y ver a la mujer que hay detrás de Diana García. La relación entre ambos, marcada por la atracción y el peligro, pondrá a prueba sus lealtades en un momento en el que la policía y el cártel estrechan el cerco. La justicia, la venganza y un amor imposible serán algunos de los ejes de la trama.
Daniel Écija, responsable de títulos como 'Los hombres de Paco' y 'Vis a Vis', firma la creación de la serie y también participa en el guion junto a Pablo Fajardo, Andrés Martín Soto, Ignacio Campón y Olga Salvador. La dirección correrá a cargo de Esteban Crespo y Oskar Santos.
El reparto se completa con Myriam Gallego y Óscar de la Fuente, entre otros nombres. Con 'La Dama del Norte', Netflix refuerza su apuesta por el thriller criminal español con una historia de poder, supervivencia y narcotráfico ambientada en una década clave para el crimen organizado en España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
- ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, negocia la compra de gran parte del capital de Openchip
- Cuatro detenidos por enterrar en suelo agrícola de Sant Esteve Sesrovires 46.000 toneladas de basura de Francia
- España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos
- Quién es Marta Gómez Montero, la periodista que abandonó entre lágrimas el programa de Jesús Cintora
- Eusebio Unzué, mánager del Movistar: “Con Pogacar, el resto sólo vamos a acabar el Tour lo mejor posible”
- David Jiménez, abogado, sobre qué hacer cuando un hijo deja de hablarte y quieres quitarle del testamento: 'Puede haber una vía para la desheredación por maltrato psicológico