Netflix prepara 'La Dama del Norte', su primera serie junto a Daniel Écija, con Elena Rivera y Maxi Iglesias como protagonistas

Netflix ya ha puesto en marcha 'La Dama del Norte', su primera serie original española creada por Daniel Écija. Según ha podido saber YOTELE, la plataforma ha comenzado el rodaje de esta ficción producida por Good Mood, compañía de Mediawan, que estará protagonizada por Elena Rivera, Maxi Iglesias, Laura Weissmahr y Lola Rodríguez.

La serie adapta la novela homónima de Ulises Bértolo y está inspirada libremente en la historia real de la narcotraficante responsable del mayor alijo de cocaína incautado en España durante la década de los 90. La ficción contará con ocho episodios y se rodará en distintas localizaciones de Madrid, Galicia y Oporto, en Portugal.

'La Dama del Norte' cuenta la historia de Diana García, una joven que huye a Madrid para dejar atrás un pasado marcado por el dolor. Allí, junto a sus amigas Penélope y Maricarmen, termina al frente de uno de los cárteles de droga más violentos de la España de los 90. En un entorno dominado por hombres, Diana aprende a negociar, liderar y sobrevivir mientras construye una leyenda criminal.

El conflicto se complica con la aparición del detective Medina, el único capaz de mirar más allá del mito y ver a la mujer que hay detrás de Diana García. La relación entre ambos, marcada por la atracción y el peligro, pondrá a prueba sus lealtades en un momento en el que la policía y el cártel estrechan el cerco. La justicia, la venganza y un amor imposible serán algunos de los ejes de la trama.

Daniel Écija, responsable de títulos como 'Los hombres de Paco' y 'Vis a Vis', firma la creación de la serie y también participa en el guion junto a Pablo Fajardo, Andrés Martín Soto, Ignacio Campón y Olga Salvador. La dirección correrá a cargo de Esteban Crespo y Oskar Santos.

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El reparto se completa con Myriam Gallego y Óscar de la Fuente, entre otros nombres. Con 'La Dama del Norte', Netflix refuerza su apuesta por el thriller criminal español con una historia de poder, supervivencia y narcotráfico ambientada en una década clave para el crimen organizado en España.