Movistar Plus+ pone fecha a 'Serás Farruquito', el documental sobre alma, leyenda y legado de una saga única

Movistar Plus+ estrenará el próximo miércoles 22 de julio 'Serás Farruquito', un documental centrado en la figura de Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, y en el peso artístico y familiar de una de las grandes dinastías gitanas del flamenco. La película llega en exclusiva a la plataforma tras su paso por festivales internacionales.

Dirigido por Santi Aguado y Reuben Atlas, el documental retrata el recorrido vital y profesional de Farruquito, considerado por 'The New York Times' como “el mejor bailaor flamenco de este siglo”. La obra aborda su ascenso, su caída y su redención, pero también sitúa su historia dentro de un legado familiar que atraviesa varias generaciones.

Así es 'Serás Farruquito'

'Serás Farruquito' no se queda solo en el retrato de un artista. La película viaja hasta las raíces de la saga de los Farruco, desde el mítico abuelo Farruco, creador de un estilo propio, hasta El Moreno, hijo de Farruquito y joven promesa del flamenco. A través de esa mirada familiar, el documental explora cómo el arte se transmite como herencia, responsabilidad y forma de vida.

La producción cuenta con el testimonio del propio Farruquito, de su familia y de personas cercanas a su trayectoria. También incorpora material de archivo que permite recorrer distintas etapas de su vida y entender el impacto de una figura marcada por el talento, el sacrificio y la tragedia.

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Producido por Capa España y Jondo Productions, con la participación de Movistar Plus+, 'Serás Farruquito' se presenta como un viaje por el espíritu del baile flamenco y la cultura gitana. La plataforma suma así un nuevo título documental a su catálogo, esta vez centrado en una estirpe artística cuya influencia sigue viva dentro y fuera de los escenarios.