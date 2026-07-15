La película francesa que solo se vio en unos pocos cines independientes y que ahora llega en exclusiva a Movistar Plus

Aunque Movistar Plus+ la ha promocionado dentro de su catálogo de estrenos directos que se saltan el paso por la gran pantalla, lo cierto es que 'El amigo inesperado' sí que tuvo un discretísimo paso por España el pasado mes de mayo, proyectándose únicamente en un puñado de salas muy selectas especializadas en cine independiente. Desde este 13 de julio, la plataforma rescata esta joya para el gran público en su catálogo de ficción.

El filme se suma a la oferta de cine exclusivo de la plataforma dentro de su Plan Libre de Cine y Series (disponible por 4,99 euros al mes), lo que significa que no se podrá ver en ninguna otra plataforma de streaming.

Una divertida y caótica mentira que se va de las manos

Dirigida por Fabienne Godet y basada en la aclamada novela de Luc Blanvillain, la película cuenta con un reparto de lujo encabezado por Salif Cissé (Lupin) y el veterano Denis Podalydès (La crónica francesa). Juntos dan vida a una comedia de enredos con sutiles toques de drama que a muchos críticos ya les ha recordado inevitablemente al gran fenómeno de 'Intocable'.

La trama nos presenta a Pierre Chozène, un novelista de gran éxito que vive completamente asfixiado por el constante acoso de llamadas, notificaciones y mensajes en su teléfono móvil. Desesperado por recuperar la paz y el silencio absoluto para poder escribir su próxima obra, decide tomar una drástica y surrealista decisión: contratar a Baptiste, un imitador con un talento brillante pero sin trabajo, para que responda a su teléfono personal haciéndose pasar por él.

El peligro de jugar a ser otra persona

Lo que empieza como un plan perfecto y una solución muy práctica para recuperar la tranquilidad no tarda en convertirse en una auténtica pesadilla. El caos se desata cuando Baptiste le coge el gusto a su nuevo "papel" y empieza a cruzar los límites: se mete de lleno en las conversaciones privadas del escritor, toma decisiones trascendentales por él y empieza a adueñarse de una vida que no le pertenece.

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A través de este divertido y disparatado juego de identidades, la película logra camuflar una profunda y brillante reflexión sobre nuestra absoluta dependencia del teléfono móvil. Una crítica mordaz a una sociedad actual que, a pesar de estar más hiperconectada que nunca gracias a la tecnología, se encuentra emocionalmente cada vez más sola y desconectada.