El Monopoly salta a Netflix con un millonario premio en juego y un tablero a tamaño real

Netflix no tiene freno en su estrategia por conquistar el mundo del entretenimiento y los formatos de telerrealidad. Tras el arrollador éxito de 'El juego del calamar: El desafío', la plataforma de streaming acaba de anunciar su próximo y ambicioso proyecto: una adaptación televisiva a tamaño real de 'Monopoly', uno de los juegos de mesa más famosos del planeta.

El formato, que promete revolucionar la pantalla, se estrenará en otoño de 2027 y ya ha abierto su proceso de selección para encontrar a los 12 valientes que lucharán por un premio histórico que cambiará sus vidas, cifrado en 2 millones de dólares.

La competición se desarrollará en 'Monopoly Town Square', una gigantesca y espectacular recreación del universo del juego construida a escala real.

Allí, los 12 concursantes comenzarán en igualdad de condiciones, pero la paz durará muy poco. Para sobrevivir y evitar la eliminación, los jugadores tendrán que ganar dinero a través de diferentes dinámicas y pruebas, adquirir propiedades y negociar acuerdos estratégicos, construir un imperio financiero de la nada y evitar la bancarrota, ya que quedarse sin recursos significará la expulsión inmediata.

Aunque el azar del tablero original influirá, en este formato de Netflix la estrategia, la negociación, la persuasión y el engaño puro y duro serán las armas definitivas para ganar. Las alianzas serán necesarias para frenar a los rivales más fuertes... pero están destinadas a romperse en mil pedazos, ya que solo uno podrá llevarse el millonario botín.

A pesar del espectacular anuncio, Netflix se guarda con recelo sus mejores cartas. Por el momento, se desconoce cómo se adaptarán las mecánicas más icónicas del juego de mesa: ¿Cómo funcionará el lanzamiento de los dados en un plató gigante? ¿De qué manera interactuarán con las míticas tarjetas de 'Suerte' y 'Caja de Comunidad'? ¿Quién será el maestro de ceremonias encargado de presentar el show?

Lo que sí está confirmado es que la producción corre a cargo de Studio Lambert (responsables de éxitos brutales de la plataforma como The Circle o Squid Game: The Challenge) en colaboración directa con Hasbro Entertainment.

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Coincidiendo con el anuncio, se ha abierto el casting para encontrar a los 12 protagonistas. Sin embargo, por ahora hay una mala noticia para los fans españoles: el proceso de selección está limitado, de momento, a Estados Unidos.