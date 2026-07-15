España espera rival: Inglaterra - Argentina, partido de hoy del Mundial 2026: horario, dónde ver en TV y qué se juegan

España ya mira de reojo a Atlanta. Después de sellar su clasificación para la final del Mundial 2026, la Selección conocerá este miércoles 15 de julio a su último rival en el torneo. Inglaterra y Argentina se enfrentan en la segunda semifinal con un billete para la gran cita del domingo, en un duelo entre dos campeonas del mundo que llega cargado de historia, tensión competitiva y nombres propios.

El Inglaterra - Argentina se jugará hoy a partir de las 21:00 horas, horario peninsular español, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En España podrá verse en abierto a través de La 1 y en directo online mediante RTVE Play. El encuentro también estará disponible en DAZN y Movistar Plus+ dentro de la cobertura del Mundial.

El ganador se enfrentará a España en Nueva Jersey

Lo que está en juego es el pase a la final del Mundial 2026. Argentina busca defender su condición de vigente campeona y pelear por su cuarta estrella, mientras Inglaterra intenta regresar a una final mundialista y acercarse a un título que no conquista desde 1966. El vencedor se medirá a España el domingo 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

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Para España, el partido de hoy será algo más que una semifinal ajena: será la última pista antes de preparar el encuentro que puede darle su segundo título mundial, y por tanto, la segunda estrella en su camiseta.