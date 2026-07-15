Diego Martín se despide de Ascen López, su compañera en 'Muertos S.L.': “Te has pasado, bonita”

Diego Martín ha querido despedirse públicamente de Ascen López tras conocerse la muerte de la actriz a los 69 años. Ambos compartían reparto en 'Muertos S.L.', la comedia creada por Laura y Alberto Caballero en la que ella interpretaba a Nieves Torralba y él da vida a Chemi. Su adiós llega pocas semanas antes del estreno de la cuarta y última temporada de la ficción en Netflix.

El actor ha publicado un mensaje cargado de emoción en el que recuerda el peculiar vínculo que ambos habían construido dentro de una serie atravesada por el humor negro y la muerte: “Reconozco que como pirueta del destino no ha estado mal. Tanto que hemos jugueteado con disparates fúnebres, tantas flores de coronas que te llevabas a casa para que no se estropearan, tanta danza alegre para reírnos de nosotros mismos, de nuestra solemnidad y nuestro pasar transitorio por este mundo, que qué menos que acabar con la broma suprema”.

Martín también ha dejado una frase que resume el golpe que ha supuesto la noticia para sus compañeros: “Pero te has pasado, bonita”. A partir de ahí, el intérprete ha querido quedarse con la forma en la que Ascen López afrontaba la vida, marcada por la alegría, el entusiasmo y un optimismo que, según sus palabras, resistía incluso a quienes tendían a verlo todo con más pesimismo.

En su despedida, el actor habla del “toque Ascen” para referirse a esa capacidad de transformar cualquier situación en un motivo para sonreír. “A todo le has sacado una ventaja, una sonrisa o un motivo para estar siempre contenta”, señala en un mensaje en el que también destaca la ilusión con la que la actriz vivía cualquier experiencia, por pequeña o repetida que pudiera parecer.

Último viaje juntos a Los Ángeles

Uno de los recuerdos más recientes que Diego Martín conserva junto a ella es el viaje que hicieron a Los Ángeles con parte del equipo de 'Muertos S.L.'. La visita, vinculada a una charla en el Instituto Cervantes, permitió a Ascen López cumplir una ilusión personal: “Me llevo el último viaje que hicimos a la Ciudad de Los Ángeles -otra pirueta- acompañando tu felicidad y siendo testigo de cómo cumplías un sueño”.

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El actor cierra su mensaje con una referencia directa a la última temporada de la serie, que se estrenará próximamente en Netflix y que permitirá a los espectadores volver a verla como Nieves Torralba. “Ojalá te vean mucho en esta temporada para contemplar tu brillo una vez más. Y gracias”, concluye Diego Martín, en una despedida que se suma al cariño recibido por la actriz tras su fallecimiento.