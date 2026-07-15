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Martes 14 de julio 2026

Audiencias TV ayer: La 1 refuerza su victoria gracias a los San Fermines y 'El Chiringuito' logra su 4° mejor dato tras el anuncio de su final

El último día de San Fermín completa un día histórico para La 1 con un 56,1%

San Fermines/ 'El Chiringuito'

San Fermines/ 'El Chiringuito' / LA 1 / MEGA

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Redacción Yotele

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Madrid
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Histórico día en audiencias para TVE. La semifinal del Mundial cumplió no solo en lo futbolístico - España se clasificó para la final - sino que también lo hizo en audímetros. El partido entre nuestra selección y Francia arrasó en La 1 con un estratosférico 71,2% y 12.716.000 espectadores.

La cobertura anterior y posterior da buen síntoma y ayuda a La 1 a disparar se en el día: El previo 'Camino a Nueva York' anota un 18% y 1.424.000 seguidores, mientras que el post se dispara hasta un grandísimo 40,6% y 3.537.000 televidentes.

Por si fuera poco, La 1 completa esta gran jornada gracias al último día de San Fermín. El programa global se hizo con el 43,1% y 609.000 apoyos en la mañana, mientras que el último encierro cumplió con creces al reunir al 56,1% y 1.058.000 fieles.

En MEGA, 'El Chiringuito' se alza hasta el 6,1% y 282.000 televidentes después del anuncio de que el programa y Josep Pedrerol no continuarán en Atresmedia.

PRIME TIME

La 1

Mundial: Francia - España: 71,2% y 12.716.000

Post partido: Francia - España: 40,6% y 3.537.000

Antena 3

El Hormiguero: 1,8% y 330.000

En tierra lejana: 6,7% y 773.000

Telecinco

First Dates: 1,5% y 276.000

First Dates Summer: 5,1% y 406.000

Cuatro

First Dates:

Viajeros Cuatro: 0,9% y 170.000

Código 10: 4,5% y 346.000

laSexta

El Intermedio: 0,6% y 104.000

Cine: 3,1% y 250.000

La 2

Trivial Pursuit: 1,1% y 200.000

Cifras y letras: 1,5% y 281.000

Versión Española: 0,9% y 126.000

LATE NIGHT

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 15,1% y 1.366.000

Y Ahora Sonsoles: 11,3% y 860.000

Pasapalabra:

La 1

Tour de Francia:

Directo al grano:

La Promesa:

Malas lenguas:

Camino a Nueva York: 18% y 1.424.000

Telecinco

Amor...o lo que surja:

El verano se mueve: 7,2% y 569.000

De lunes a viernes: 8% y 588.000

Allá tú:

Cuatro

Todo es mentira: 7,7% y 651.000

Lo sabe, no lo sabe: 6,7% y 489.000

laSexta

Zapeando:

Más Vale Tarde: 6,7% y 502.000

La 2

El cazador:

Saber y ganar:

Grandes Documentales:

Malas Lenguas:

Diario de un nómada:

Jeopardy:

MAÑANA

La 1

Vive San Fermín: 43,1% y 609.000

La Hora de La 1: 23,2% y 426.000

Mañaneros 360: 17,1% y 538.000 /

Antena 3

Espejo Público:

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano:

La ruleta de la suerte: 21,3% y 1.554.000

Telecinco

La mirada crítica:

Vamos a ver: 10,1% y 291.000

El precio justo:

Cuatro

Alerta Cobra:

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En boca de todos: 7,8% y 247.000

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