Martes 14 de julio 2026
Audiencias TV ayer: La 1 refuerza su victoria gracias a los San Fermines y 'El Chiringuito' logra su 4° mejor dato tras el anuncio de su final
El último día de San Fermín completa un día histórico para La 1 con un 56,1%
Histórico día en audiencias para TVE. La semifinal del Mundial cumplió no solo en lo futbolístico - España se clasificó para la final - sino que también lo hizo en audímetros. El partido entre nuestra selección y Francia arrasó en La 1 con un estratosférico 71,2% y 12.716.000 espectadores.
La cobertura anterior y posterior da buen síntoma y ayuda a La 1 a disparar se en el día: El previo 'Camino a Nueva York' anota un 18% y 1.424.000 seguidores, mientras que el post se dispara hasta un grandísimo 40,6% y 3.537.000 televidentes.
Por si fuera poco, La 1 completa esta gran jornada gracias al último día de San Fermín. El programa global se hizo con el 43,1% y 609.000 apoyos en la mañana, mientras que el último encierro cumplió con creces al reunir al 56,1% y 1.058.000 fieles.
En MEGA, 'El Chiringuito' se alza hasta el 6,1% y 282.000 televidentes después del anuncio de que el programa y Josep Pedrerol no continuarán en Atresmedia.
PRIME TIME
La 1
Mundial: Francia - España: 71,2% y 12.716.000
Post partido: Francia - España: 40,6% y 3.537.000
Antena 3
El Hormiguero: 1,8% y 330.000
En tierra lejana: 6,7% y 773.000
Telecinco
First Dates: 1,5% y 276.000
First Dates Summer: 5,1% y 406.000
Cuatro
First Dates:
Viajeros Cuatro: 0,9% y 170.000
Código 10: 4,5% y 346.000
laSexta
El Intermedio: 0,6% y 104.000
Cine: 3,1% y 250.000
La 2
Trivial Pursuit: 1,1% y 200.000
Cifras y letras: 1,5% y 281.000
Versión Española: 0,9% y 126.000
LATE NIGHT
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 15,1% y 1.366.000
Y Ahora Sonsoles: 11,3% y 860.000
Pasapalabra:
La 1
Tour de Francia:
Directo al grano:
La Promesa:
Malas lenguas:
Camino a Nueva York: 18% y 1.424.000
Telecinco
Amor...o lo que surja:
El verano se mueve: 7,2% y 569.000
De lunes a viernes: 8% y 588.000
Allá tú:
Cuatro
Todo es mentira: 7,7% y 651.000
Lo sabe, no lo sabe: 6,7% y 489.000
laSexta
Zapeando:
Más Vale Tarde: 6,7% y 502.000
La 2
El cazador:
Saber y ganar:
Grandes Documentales:
Malas Lenguas:
Diario de un nómada:
Jeopardy:
MAÑANA
La 1
Vive San Fermín: 43,1% y 609.000
La Hora de La 1: 23,2% y 426.000
Mañaneros 360: 17,1% y 538.000 /
Antena 3
Espejo Público:
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano:
La ruleta de la suerte: 21,3% y 1.554.000
Telecinco
La mirada crítica:
Vamos a ver: 10,1% y 291.000
El precio justo:
Cuatro
Alerta Cobra:
En boca de todos: 7,8% y 247.000
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