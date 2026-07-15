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Zona complicada

Ana López, de 'La isla de las tentaciones', vuelve a llevarse un susto en Benetússer tras vivir el derrumbe de un edificio frente a su casa solo dos años después de la DANA

La exparticipante del reality de Telecinco relató en redes cómo vivió el derrumbe de un edificio frente a su casa, que se saldó sin heridos.

Ana López vive un derrumbe en Benetússer junto a su hijo Luca

Ana López vive un derrumbe en Benetússer junto a su hijo Luca / Instagram

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Ana López vivió este martes por la noche un nuevo susto en Benetússer, una de las localidades valencianas más golpeadas por la DANA. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' contó en sus redes sociales que estaba acostando a su hijo Luca cuando el pequeño le advirtió de que veía “humo”. En realidad, según explicó después, no era humo, sino el polvo provocado por el derrumbe de un edificio cercano.

El aviso de su hijo Luca

La influencer relató que en un primer momento pensó que el problema podía estar en su propia finca. “Me he pensado por un momento que la finca se estaba pegando fuego”, explicó en sus stories. Por eso, cogió a su hijo tal y como estaba y bajó a la calle para comprobar qué ocurría, al ver la zona llena de policías, bomberos y equipos de emergencia.

El derrumbe se produjo en un edificio de tres plantas situado en la calle Las Américas de Benetússer. Los vecinos habían alertado previamente de ruidos y grietas en la estructura, lo que permitió desalojar el inmueble antes de que terminara colapsando. Según informó el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, no hubo víctimas ni personas atrapadas. 

Ayuda para las familias afectadas

Ana López explicó que el edificio afectado no era el suyo, sino una finca situada enfrente. “Se ve que se ha caído la primera parte, un trozo, les han dado tiempo lo justo a desalojar, y se ha terminado derrumbando la finca”, contó todavía impactada. La creadora de contenido reconoció que no sabía si el derrumbe podía estar relacionado con los efectos de la DANA o con una obra próxima, aunque los técnicos municipales ya están revisando la zona. 

El derrumbe dejó varias familias fuera de sus viviendas, aunque los vecinos desalojados pudieron salir antes del colapso. En concreto, seis personas fueron evacuadas del edificio afectado y otro inmueble cercano fue desalojado de forma preventiva hasta que se comprobó que no había riesgo. 

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Tras el susto, Ana López explicó que intentará informarse sobre las necesidades de las familias afectadas, especialmente porque le han contado que podría haber niños entre los desalojados. Su intención es recoger ropa y ayuda para quienes se han quedado sin casa. La influencer ya vivió muy de cerca las consecuencias de la DANA en 2024, cuando compartió desde Benetússer la situación de su entorno junto a Borja González y su hijo Luca. 

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