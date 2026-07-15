La advertencia de Sarah Santaolalla sobre Vito Quiles: "Me preocupa que cuando no esté en el Congreso esté en nuestras casas"

La drástica decisión de la Mesa del Congreso de retirar de forma firme las acreditaciones de prensa a los comunicadores Vito Quiles y Bernard Ndongo ha sacudido el panorama mediático, pero han sido las palabras de una conocida colaboradora de televisión las que han encendido un encendido debate en la pantalla grande. Durante la emisión de 'Malas Lenguas', el programa de análisis y actualidad conducido por Jesús Cintora en La 1 de TVE, la periodista y analista Sarah Santaolalla se ha desmarcado con una llamativa y controvertida reflexión que no ha dejado indiferente a nadie y que va mucho más allá de la mera sanción administrativa de la Cámara Baja.

Al abordar la expulsión de Quiles —quien ya fue suspendido durante tres meses en mayo— y Ndongo por interrumpir reiteradamente ruedas de prensa y acumular más de diez expedientes, Santaolalla quiso restar cierta importancia a la burocracia del Congreso asegurando que la Cámara "está siguiendo todos los procedimientos normales" y auguró que en los próximos meses seguiremos viendo "estas expulsiones cada cierto tiempo" a medida que se resuelvan el resto de quejas. Sin embargo, el verdadero revuelo llegó inmediatamente después, cuando la colaboradora de Cintora decidió trasladar el foco del conflicto político al ámbito personal y cotidiano.

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La analista política confesó abiertamente ante los espectadores que su verdadera inquietud no radica en si estos perfiles de derechas tienen o no permitido el paso al parlamento para hacer su trabajo. Con semblante serio, Santaolalla lanzó una advertencia que ha resonado con fuerza en las redes sociales: "A mí lo que me preocupa es que el tiempo que no está en el Congreso está en nuestras casas o en nuestros trabajos". Con esta frase, la periodista hacía alusión implícita a los episodios de tensión que ha vivido en primera persona en el pasado con el propio Quiles, concluyendo de manera tajante que, ante este tipo de situaciones fuera del ámbito institucional, "hay que tomar acciones frente a eso".