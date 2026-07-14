DEP
Terelu Campos abandona entre lágrimas 'De lunes a viernes' durante el homenaje a un compañero fallecido
Santi Acosta y Beatriz Archidona cerraron el programa con unas palabras de despedida a Carlos Zapata, miembro del equipo de Mediaset.
'De lunes a viernes' terminó su entrega de este lunes 13 de julio con un momento de profunda emoción en directo. Santi Acosta tomó la palabra desde el sofá del programa, acompañado por Beatriz Archidona y los colaboradores, para comunicar el fallecimiento de Carlos Zapata, un compañero del equipo al que el espacio quiso rendir homenaje antes de despedir la emisión.
“Queremos homenajear a un compañero, Carlos Zapata, que ha fallecido”, expresó Acosta ante el silencio del plató. Beatriz Archidona se sumó después al mensaje con unas palabras de cariño para su entorno más cercano: “Le mandamos un abrazo enorme y todo nuestro cariño a su familia, gran compañero de esta casa”.
Mientras el programa mostraba en pantalla una imagen de Zapata junto a una de las cámaras del plató, Terelu Campos no pudo contener la emoción. La colaboradora decidió abandonar el plató visiblemente afectada y pidió disculpas a sus compañeros antes de marcharse. “No puedo, perdonadme pero no puedo, no puedo”, dijo en un gesto que reflejó el impacto de la noticia dentro del equipo.
El homenaje continuó con los presentadores y colaboradores en silencio, muy apesadumbrados. En los últimos segundos de la emisión, Acosta recordó a Zapata como “un compañero que siempre sonreía”, una descripción que el resto del equipo respaldó desde el plató.
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