'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy martes 14 de julio: Gabriel empieza a cobrarse el favor de Tasio

'Sueños de libertad' emite este martes 14 de julio su capítulo 603 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La ficción diaria avanza con varios frentes abiertos tras la fiesta de los trabajadores: la llegada de Paula a la tienda sigue provocando tensiones, Beatriz empieza a conseguir su objetivo con Juanito y Gabriel aprovecha la deuda de Tasio para mover ficha en La Industrial. El episodio también estará disponible en Disney+ y Atresplayer.

Mabel intenta rebajar la preocupación de Nieves por su relación con Salva. La joven le asegura que no darán ningún paso importante hasta que se casen, aunque también empieza a pensar en su propio futuro y comparte con Salva una ilusión que le hace especial ilusión: quiere hacer un curso de decoración de interiores.

Begoña, mientras tanto, empieza a notar las consecuencias del plan de Beatriz. Después de que la joven diera leche de fórmula a Juanito para que rechazara el pecho de su madre, la enfermera no consigue amamantar al bebé y se alarma al pensar que puede ocurrirle algo. Por eso, decide llevarlo a Miguel para que lo examine y le diga si hay algún problema.

En paralelo, Gabriel deja clara a Beatriz su intención de borrar todo rastro de Damián en la empresa. Su plan también empieza a afectar a Tasio, que continúa en una posición complicada por haber recurrido a él para solucionar el traslado de Paula. Marta sigue enfrentada a su hermano por la llegada de la joven a la tienda y Damián tampoco le perdona que haya quedado en deuda con Gabriel.

Tasio, cada vez más acorralado, intenta reparar al menos una parte del daño que ha causado. Por eso escribe una nueva carta a Carmen con la esperanza de que pueda perdonarle su infidelidad con Paula. Sin embargo, la situación con Paula no deja de complicarle la vida en la tienda y en la familia.

Eduardo también se enfrenta a una decisión delicada. El chófer confiesa a Manuela el contenido de la carta que le dejó su hermano antes de morir, en la que le pedía que no revelara a Roque que él es su verdadero padre. Justo entonces, Roque se pone en contacto con Damián y acepta visitar la casa grande para hablar de los negocios que mantenía con Federico.

Por otro lado, Cloe queda sorprendida por las fotografías que Fina hizo durante la fiesta de los trabajadores y le lanza una propuesta inesperada: Hugo Brossard quiere que trabaje para ellos. La oferta puede abrir una nueva etapa profesional para Fina, aunque también amenaza con remover su entorno más cercano.

El capítulo también complica la situación de Marisol. Tras encontrarse con Damián y Digna por Toledo y empezar a sentirse mal, la joven decide pedir ayuda a Nieves. Sus padres la han repudiado al descubrir que está embarazada, y Marisol se queda en una posición cada vez más vulnerable.

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La entrega termina con Gabriel dispuesto a cobrarse el favor que Tasio le debe. El empresario le plantea recortar gastos para sacar adelante los perfumes más antiguos creados por los Merino, una propuesta que puede alterar el futuro de La Industrial y colocar a Tasio en una situación todavía más comprometida.