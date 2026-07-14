Despedida aplazada
‘La Revuelta’ ya tiene fecha para despedir temporada en una semana marcada por el Mundial
El programa de David Broncano cerrará su segunda temporada este jueves 16 de julio, después de varios cambios en la parrilla de La 1 por las semifinales del Mundial.
'La Revuelta' ya tiene fecha para despedir su segunda temporada en TVE. El programa de David Broncano ofrecerá su última entrega antes del parón de verano este jueves 16 de julio, a partir de las 21:45 horas en La 1. La despedida llegará en una semana especialmente condicionada por la programación deportiva de la cadena pública, que ha reservado varias noches para el Mundial de fútbol.
El cierre estaba previsto inicialmente para antes, pero TVE ha terminado alargando la temporada con una emisión adicional. El propio Broncano y Ricardo Castella explicaron en el programa que todavía quedaba una entrega pendiente antes de las vacaciones, después de que los ajustes de parrilla obligaran a reordenar el calendario del access prime time.
La semana de La 1 queda marcada por tres grandes movimientos. Este lunes, la cadena estrenó una nueva edición del 'Grand Prix' desde el access prime time; el martes ofrece el Francia-España de semifinales del Mundial; y el miércoles emitirá la otra semifinal del torneo entre Argentina e Inglaterra. Por ese motivo, 'La Revuelta' no tendrá hueco hasta el jueves, cuando regresará para despedir el curso.
La última entrega de la temporada ejercerá además como telonera de 'El perro andaluz'. De esta forma, TVE concentra el cierre del formato de Broncano en una noche sin partido, evitando que la despedida quede diluida entre los grandes eventos deportivos de la semana.
El Mundial ya había alterado previamente la emisión de 'La Revuelta' durante el mes de junio. TVE trasladó algunas entregas de los jueves a los viernes y preparó especiales vinculados a la cita futbolera para adaptar el programa al calendario de partidos. Ahora, el avance del torneo vuelve a condicionar su recta final antes de que el espacio inicie su descanso estival, preparado para su vuelta en septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
- Cuatro detenidos por enterrar en suelo agrícola de Sant Esteve Sesrovires 46.000 toneladas de basura de Francia
- ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, negocia la compra de gran parte del capital de Openchip
- España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos
- Quién es Marta Gómez Montero, la periodista que abandonó entre lágrimas el programa de Jesús Cintora
- Eusebio Unzué, mánager del Movistar: “Con Pogacar, el resto sólo vamos a acabar el Tour lo mejor posible”
- David Jiménez, abogado, sobre qué hacer cuando un hijo deja de hablarte y quieres quitarle del testamento: 'Puede haber una vía para la desheredación por maltrato psicológico