‘La Revuelta’ ya tiene fecha para despedir temporada en una semana marcada por el Mundial

'La Revuelta' ya tiene fecha para despedir su segunda temporada en TVE. El programa de David Broncano ofrecerá su última entrega antes del parón de verano este jueves 16 de julio, a partir de las 21:45 horas en La 1. La despedida llegará en una semana especialmente condicionada por la programación deportiva de la cadena pública, que ha reservado varias noches para el Mundial de fútbol.

El cierre estaba previsto inicialmente para antes, pero TVE ha terminado alargando la temporada con una emisión adicional. El propio Broncano y Ricardo Castella explicaron en el programa que todavía quedaba una entrega pendiente antes de las vacaciones, después de que los ajustes de parrilla obligaran a reordenar el calendario del access prime time.

La semana de La 1 queda marcada por tres grandes movimientos. Este lunes, la cadena estrenó una nueva edición del 'Grand Prix' desde el access prime time; el martes ofrece el Francia-España de semifinales del Mundial; y el miércoles emitirá la otra semifinal del torneo entre Argentina e Inglaterra. Por ese motivo, 'La Revuelta' no tendrá hueco hasta el jueves, cuando regresará para despedir el curso.

La última entrega de la temporada ejercerá además como telonera de 'El perro andaluz'. De esta forma, TVE concentra el cierre del formato de Broncano en una noche sin partido, evitando que la despedida quede diluida entre los grandes eventos deportivos de la semana.

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El Mundial ya había alterado previamente la emisión de 'La Revuelta' durante el mes de junio. TVE trasladó algunas entregas de los jueves a los viernes y preparó especiales vinculados a la cita futbolera para adaptar el programa al calendario de partidos. Ahora, el avance del torneo vuelve a condicionar su recta final antes de que el espacio inicie su descanso estival, preparado para su vuelta en septiembre.